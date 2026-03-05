主動式ETF新亮點 00998A、00986D將於23日開募

全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的新亮點。

國內首檔聚焦金融股債的主動式ETF問市

復華投信指出，即將於3月23日展開募集的「復華金融股債雙收傘型基金」，旗下有兩檔主動式ETF：主動復華金融股息（00998A），將以獲利趨勢變好且股息率表現突出的歐洲金融股為主、美國及日本為輔，並挑選有寡占潛力及新興Fintech金融科技股，掌握全球金融業整併與財富成長契機，採季配息，發行價格15元。

主動復華金融債息（00986D）預計以息率6~7%、存續期間8~12年，具寡占地位的成熟國家金融債為主，並發掘債信改善的金融債，主動掌握賺取資本利得的機會，採月配息，發行價格15元。

金融股 AI之外的重要配置

彭博資訊統計，去(2025)年MSCI全球金融指數累積含息報酬率達29.5%，優於MSCI全球資訊科技指數的23.7%，拉長至近5年則有124.7%略低於資訊科技股的128.5%，但同期間波動度僅15.5%，明顯低於資訊科技股的23.6%。此外，隨全球財富存量持續增加，帶動金融股獲利與股價，占全球股市權重也僅次於資訊科技股。

00998A經理人張正宇表示，從連動性來看，金融股與資訊科技股過去五年相關係數僅0.58，加以股價波動性較小、產業趨勢上升，可做為擔憂AI泡沫或者要分散AI配置的投資人，是科技股以外的重要配置。

金融債 收息族另一投資好選擇

2008年金融海嘯過後，市場對金融機構發行債券要求給予更高回報，進一步帶動金融債總報酬優於其他公司債。與其他主要債券相比，金融債殖利率較高、波動度亦較低。此外，據統計，彭博全球投資等級美元金融債指數截至去(2025)年底殖利率為5.5.%、過去5年指數年化波動度為11.4%，優於彭博美國20年期以上公債指數同期間的4.88%、15.49%。

00986D經理人黃媛君指出，美國聯準會自2022年急速升息後，全球投資等級美元金融債債券價格仍在相對低檔，處於長期折價狀態，預估聯準會重啟升息機率低，有利債市表現，看好美歐監管放鬆後帶來的產業成長投資機會，後市布局將以已開發國家金融債為核心，參與債息與資本利得成長潛力，提供收息族另一個投資好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。