主動式ETF新亮點 00998A、00986D將於23日開募

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
ETF示意圖。圖／AI生成
全球金融股近年報酬表現不輸科技股且權重逐年提升，但波動度明顯較低；金融債因降息環境且價格處於長期折價狀態，隨監管放鬆將迎來成長新局，使金融股債市成為2026年布局全球產業的新亮點。

國內首檔聚焦金融股債的主動式ETF問市

復華投信指出，即將於3月23日展開募集的「復華金融股債雙收傘型基金」，旗下有兩檔主動式ETF：主動復華金融股息（00998A），將以獲利趨勢變好且股息率表現突出的歐洲金融股為主、美國及日本為輔，並挑選有寡占潛力及新興Fintech金融科技股，掌握全球金融業整併與財富成長契機，採季配息，發行價格15元。

主動復華金融債息（00986D）預計以息率6~7%、存續期間8~12年，具寡占地位的成熟國家金融債為主，並發掘債信改善的金融債，主動掌握賺取資本利得的機會，採月配息，發行價格15元。

金融股 AI之外的重要配置

彭博資訊統計，去(2025)年MSCI全球金融指數累積含息報酬率達29.5%，優於MSCI全球資訊科技指數的23.7%，拉長至近5年則有124.7%略低於資訊科技股的128.5%，但同期間波動度僅15.5%，明顯低於資訊科技股的23.6%。此外，隨全球財富存量持續增加，帶動金融股獲利與股價，占全球股市權重也僅次於資訊科技股。

00998A經理人張正宇表示，從連動性來看，金融股與資訊科技股過去五年相關係數僅0.58，加以股價波動性較小、產業趨勢上升，可做為擔憂AI泡沫或者要分散AI配置的投資人，是科技股以外的重要配置。

金融債 收息族另一投資好選擇

2008年金融海嘯過後，市場對金融機構發行債券要求給予更高回報，進一步帶動金融債總報酬優於其他公司債。與其他主要債券相比，金融債殖利率較高、波動度亦較低。此外，據統計，彭博全球投資等級美元金融債指數截至去(2025)年底殖利率為5.5.%、過去5年指數年化波動度為11.4%，優於彭博美國20年期以上公債指數同期間的4.88%、15.49%。

00986D經理人黃媛君指出，美國聯準會自2022年急速升息後，全球投資等級美元金融債債券價格仍在相對低檔，處於長期折價狀態，預估聯準會重啟升息機率低，有利債市表現，看好美歐監管放鬆後帶來的產業成長投資機會，後市布局將以已開發國家金融債為核心，參與債息與資本利得成長潛力，提供收息族另一個投資好選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

恐慌創空間 CNN恐懼/貪婪指數低於40、布局美股後市表現可期

中東戰火未熄，令金融市場持續神經緊繃，恐慌情緒蔓延令美股走勢震盪，在地緣政治不確定因素籠罩之下，CNN恐懼與貪婪指數不只低於50中性水準，更直接跌破40來到37的恐慌區間。市場法人表示，鑒於美國經濟與企業營運仍具韌性，短期國際地緣政治雜音雖牽動市場投資情緒，不過對股市中長期影響應有限，惟在當前資金輪動快速環境下，美股投資也更需因應市況彈性配置，建議投資人可運用能靈活動態調整持股內容的主動式美股ETF來掌握行情。

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

近期中東地緣政治風險升溫，全球能源市場劇震，使全球能源運輸面臨重大挑戰，也同步推升航運市場的油輪需求。野村投信表示，油輪作為全球原油運輸主力，隨著區域風險升高、航線被迫繞行與保險成本增加，運能被明顯吸收，帶動運價強勢反彈，航運成為2026年最受市場關注的投資題材。在此背景下，聚焦全球油輪龍頭與航運龍頭企業的 ETF 更受到市場青睞。全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），因同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出。

