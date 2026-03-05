快訊

世禾財報／2025年全年 EPS 8.36元 獲利創新高

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

半導體與光電設備清洗龍頭廠商世禾（3551）5日召開董事會並公告2025年財報。受惠半導體先進製程清洗需求強勁，去年全年歸屬母公司業主淨利4.79億元，年增28.5%，每股純益8.36元，獲利刷新歷史新高紀錄。

世禾去年第4季表現同樣亮眼，歸屬母公司業主淨利1.35億元，季增15.8%、年增42.1%，每股純益2.24元，寫下逾四年來的單季新高。在營收表現方面，去年第4季營收8.46億元，季增13.5%、年增25.5%；毛利率36.6%，季增加0.8個百分點，年減少0.2個百分點。

世禾去年全年營收29.92億元，年增16.2%；營業利益5.21億元，年增21.9%；毛利率則落在36.0%，整體營運規模與獲利能力均較往年顯著提升。

世禾目前在PVD物理氣相沉積設備清洗市場擁有高達7成市占，並積極向CVD、ALD等技術領域滲透，持續優化獲利結構。

展望後市，隨晶圓代工龍頭先進製程產能持續擴充，世禾已掌握7奈米以下製程認證並預計在今年持續放量。法人看好，在半導體端高稼動率支撐下，世禾今年營收有望挑戰雙位數成長，營運續戰新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

