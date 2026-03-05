世禾財報／2025年全年 EPS 8.36元 獲利創新高

中東戰火未熄，令金融市場持續神經緊繃，恐慌情緒蔓延令美股走勢震盪，在地緣政治不確定因素籠罩之下，CNN恐懼與貪婪指數不只低於50中性水準，更直接跌破40來到37的恐慌區間。市場法人表示，鑒於美國經濟與企業營運仍具韌性，短期國際地緣政治雜音雖牽動市場投資情緒，不過對股市中長期影響應有限，惟在當前資金輪動快速環境下，美股投資也更需因應市況彈性配置，建議投資人可運用能靈活動態調整持股內容的主動式美股ETF來掌握行情。

2026-03-05 15:22