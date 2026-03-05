快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
ETF示意圖。圖／AI生成

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

00996A擬任基金經理人王仲良表示，2026年台股雖具備AI需求旺、資金寬鬆、低庫存與獲利成長四大支撐，具備上行條件，但市場表現將出現分化，「選股能力」將是勝出關鍵。00996A的最大特色在於打破投資框架，秉持「傳產股、科技股，會成長的都是好股票」的理念，將60%以上資金配置鎖定「上市市值前150大＋上櫃市值前50大」的範圍，主動精選具成長性的中大型權值股力拚β增值。

王仲良指出，中大型企業現金流穩定、經營韌性高，在AI時代具備財力優勢；同時，歷史經驗顯示，中小型潛力股的爆發力亦不容忽視。因此00996A其餘資金將聚焦創新成長產業，挖掘具爆發力的中小型潛力股，積極創造α超額機會。00996A特色為選對種子、精準布局，最適合看好台股長期趨勢、追求主動收益且不願受單一產業侷限的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

