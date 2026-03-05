正德財報／2025年全年 EPS 2.01元 擬配發現金0.5元

正德（2641）5日公布去年財報，稅後純益為6.46億元，年增10.5%，每股純益2.01元。董事會擬配發現金股利每股0.5元，以收盤價19.9元估算，現金殖利率約2.51%。

正德表示，分析2025年營運，主要是新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運，以及處分3艘船舶，業外認列處分船舶收益，截至去年12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，整體營收及獲利表現優於前一年度。

在船舶布局方面，去年8月及今年1月董事會決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力。

而截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規。

在運營上，正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

該公司並指出，2026年第1季波羅地海運費指數(BDI)較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1,877點到2026年3月3日2,242點，累計上漲19.5%。2月28日美伊爆發戰事對全球航運路線與成本造成顯著擾動。

中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

