快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

正德財報／2025年全年 EPS 2.01元 擬配發現金0.5元

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

正德（2641）5日公布去年財報，稅後純益為6.46億元，年增10.5%，每股純益2.01元。董事會擬配發現金股利每股0.5元，以收盤價19.9元估算，現金殖利率約2.51%。

正德表示，分析2025年營運，主要是新增3艘新造船舶及2艘二手船舶加入營運，以及處分3艘船舶，業外認列處分船舶收益，截至去年12月底，旗下船隊總數為21艘，平均船齡為8.61年，整體營收及獲利表現優於前一年度。

在船舶布局方面，去年8月及今年1月董事會決議訂購8艘1.75萬噸多用途(MPP)散裝貨輪，預計自2027年下半年陸續交船，擴大營運規模，增加巿場競爭力

而截至今年2月底，正德旗下船隊總數達到20艘，將視市場需求與二手船舶價格適時建造環保節能船隊及處分老舊或非節能船舶，強化船舶航行全球的航線的執行能力，以因應日趨嚴謹的環保法規。

在運營上，正德透過多元化的租約結構來分散市場風險，與日本、加拿大、新加坡等國際租家建立長期合作關係，減少對單一市場的依賴，船隊覆蓋不同噸位和船型，能夠靈活應對不同市場需求，使其在供需變化中具備高度調整彈性，有望持續提升獲利能力，強化集團營運競爭力。

該公司並指出，2026年第1季波羅地海運費指數(BDI)較往年呈現淡季不淡，從2025年底收1,877點到2026年3月3日2,242點，累計上漲19.5%。2月28日美伊爆發戰事對全球航運路線與成本造成顯著擾動。

中東衝突持續或蔓延紅海、非洲沿海地區，可能因繞航而延長運期並提高成本，美伊戰事及地緣不穩雖對全球航運造成短期擾動，但對散裝市場可能形成供需重整機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金股利 競爭力

延伸閱讀

王品財報／去年全年 EPS 16.02元、超額配發16.11元 推大陸事業群 IPO

旅天下財報／2025年全年EPS 4.23元 超額配發現金股利5元、殖利率9%

群電去年EPS 5.2元 達方0.51元

裕民財報／2025年全年EPS 4.31元 看好今年散裝市場

相關新聞

網家財報／2025年 EPS -4.62元 認列部分一次性調整費用 獲利表現承壓

網路家庭集團（8044）5日召開董事會，公布2025全年財務報告。2025年營收368.58億元，年減1.9%，營收減幅已收斂，合併毛利率改善至13.4%，但B2C電商本業在高度競爭環境下，部分品類促銷與價格競爭壓力仍在，另集團於去年初完成私募資金挹注後，推進營運結構調整及資產配置優化，第4季認列部分一次性調整費用，並受子公司海外發展費用影響，使全年獲利表現承壓。去年歸屬母公司業主稅後淨損為9.21億元，每股淨損為4.62元。

正德財報／2025年全年 EPS 2.01元 擬配發現金0.5元

正德（2641）5日公布去年財報，稅後純益為6.46億元，年增10.5%，每股純益2.01元。董事會擬配發現金股利每股0.5元，以收盤價19.9元估算，現金殖利率約2.51%。

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

恐慌創空間 CNN恐懼/貪婪指數低於40、布局美股後市表現可期

中東戰火未熄，令金融市場持續神經緊繃，恐慌情緒蔓延令美股走勢震盪，在地緣政治不確定因素籠罩之下，CNN恐懼與貪婪指數不只低於50中性水準，更直接跌破40來到37的恐慌區間。市場法人表示，鑒於美國經濟與企業營運仍具韌性，短期國際地緣政治雜音雖牽動市場投資情緒，不過對股市中長期影響應有限，惟在當前資金輪動快速環境下，美股投資也更需因應市況彈性配置，建議投資人可運用能靈活動態調整持股內容的主動式美股ETF來掌握行情。

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

近期中東地緣政治風險升溫，全球能源市場劇震，使全球能源運輸面臨重大挑戰，也同步推升航運市場的油輪需求。野村投信表示，油輪作為全球原油運輸主力，隨著區域風險升高、航線被迫繞行與保險成本增加，運能被明顯吸收，帶動運價強勢反彈，航運成為2026年最受市場關注的投資題材。在此背景下，聚焦全球油輪龍頭與航運龍頭企業的 ETF 更受到市場青睞。全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），因同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。