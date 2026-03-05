快訊

經典賽／首戰出賽就遭球吻下場 陳傑憲發聲感謝大家關心

影／沒看到？貨櫃車駕駛跟緊緊 高雄女騎士遭撞「滾輪下」多處骨折慘死

國內出現麻疹群聚…中部男自馬返台發病 一位接觸者也感染、匡列87人

聽新聞
0:00 / 0:00

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

以美國科技巨擘MAG7為持股核心的大華美國MAG7+規模為71.76億元，最新的前十大持股為全球AI晶片領導者輝達（NVIDIA）15.23%、全球領先行動裝置大廠蘋果13.50%、市占最高搜尋引擎公司谷歌11.24%、全球領先電腦軟體大廠微軟10.71%、電商與雲端領導廠商亞馬遜7.45%、全球晶圓代工龍頭台積電（2330）6.17%、美國通訊晶片大廠博通5.34%、全球網路社群龍頭Meta達5.32%、全球電動車大廠特斯拉4.32%、全球半導體設備龍頭艾司摩爾1.96%。

大華美國MAG7+經理人薛竣友表示，當前科技股的投資主軸仍為AI技術發展，其中，半導體更是AI發展的核心。儘管近期美股受到政策與戰爭影響相對震盪，不過在美國經濟仍相當穩固的情形下，短期下跌將成為中長期投資者入手美股的好時機。

過去投資人對於科技股的印象都是本益比校對較高，然而根據彭博統計至2月底，彭博MAG7指數的預估本益比為23.8倍，低於S&P 500核心消費類股指數的24.2與那斯達克100指數的25.5。再從近五年的股價表現與營收表現年複合成長率來看，股價仍具有吸引力。他表示，科技龍頭股的的競爭優勢仍然存在且難以動搖，在AI發展加速且競爭越加激烈的時期，當前科技巨頭的極具投資吸引力。

薛竣友表示，前陣子七巨頭與科技龍頭企業的財報公布後，股價因市場重新調整未來增長預期而下跌。然而，這些科技龍頭的技術優勢與護城河依然存在，長期發展趨勢不變。

此外，近期科技類股利多消息也開始浮現，如博通於4日盤後公布財報，營收年增29%以及AI營收年增106%，且第2季財測亦超出市場預期，顯示AI需求仍相當火熱。另外，輝達GTC大會將於三月中旬登場，執行長黃仁勳已預告將發表「前所未見的晶片」。市場預期，輝達將於大會中公開下一代AI晶片的Feyman，且傳聞將導入台積電1.6奈米製程技術，有望再次點燃市場對AI類股的上漲情緒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

晶圓代工 台積電 Meta

延伸閱讀

博通財報／財測亮麗盤後飆5% 陳福陽：2027年AI晶片營收衝1,000億美元

戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

不畏美股跌勢 國際資金流入科技 ETF

美股早盤／輝達財報不夠驚豔…股價挫跌3% 台積ADR也被拖下水

相關新聞

聯友財報／去年全年 EPS 5.45元、年增2.89倍 淨賺2.41億元年增逾三倍

稀有金屬鎢、鈷循環再製公司聯友金屬（7610）5日公布2025年財報，稅後純益2.41億元，年增311%，每股純益5.45元。董事會擬配發現金股利0.5元，以及股票股利2元，公司將持續採行股票股利及現金股息的雙配發政策，以優化資本結構，並維持穩定配息政策。

告別閉眼多頭…兆豐投信首檔主動式ETF 00996A募集 選對股票才是贏家

台股自2023年至2025年已連續三年上漲，放眼過去20年，連續第四年維持多頭並不常見。面對2026年的市場，兆豐投信正式推出重磅產品「主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）」，3月4日起展開募集中，主打透過「α＋β」策略，由基金經理人主動選股，力求在穩健中創造超額機會。

009815三進三出 大型科技股迎利多、博通盤前漲逾6%

追蹤彭博TPEx Magnificent 7 Plus美國大型科技指數大華美國MAG7+（009815）5日盤後進行半年度成分股調整，此次新增及刪除各三檔，新增半導體大廠Intel，半導體設備大廠科磊與科林研發；刪除ServiceNow、ADOBE以及SONY。

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

恐慌創空間 CNN恐懼/貪婪指數低於40、布局美股後市表現可期

中東戰火未熄，令金融市場持續神經緊繃，恐慌情緒蔓延令美股走勢震盪，在地緣政治不確定因素籠罩之下，CNN恐懼與貪婪指數不只低於50中性水準，更直接跌破40來到37的恐慌區間。市場法人表示，鑒於美國經濟與企業營運仍具韌性，短期國際地緣政治雜音雖牽動市場投資情緒，不過對股市中長期影響應有限，惟在當前資金輪動快速環境下，美股投資也更需因應市況彈性配置，建議投資人可運用能靈活動態調整持股內容的主動式美股ETF來掌握行情。

油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

近期中東地緣政治風險升溫，全球能源市場劇震，使全球能源運輸面臨重大挑戰，也同步推升航運市場的油輪需求。野村投信表示，油輪作為全球原油運輸主力，隨著區域風險升高、航線被迫繞行與保險成本增加，運能被明顯吸收，帶動運價強勢反彈，航運成為2026年最受市場關注的投資題材。在此背景下，聚焦全球油輪龍頭與航運龍頭企業的 ETF 更受到市場青睞。全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），因同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。