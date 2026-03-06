買不配息海外ETF比較好？網買00646、00662：不盯盤效果也好

每人投資標的選擇不同，個人須按照自身需求購買符合的目標。一名網友在PTT發文詢問「買不配息的海外ETF是不是更好」，提到近期市場掀起「不配息ETF」討論，但其實台股早已有不少海外ETF本來就不配息，例如元大00646與富邦00662。貼文引發股民討論，有人認為長期投資確實有優勢，也有人指出ETF選擇的核心仍在投資邏輯與成本結構，而非單純是否配息。

原PO指出，近年台股ETF掀起不配息熱潮，但海外ETF其實早就採類似模式，例如追蹤美股科技或指數的產品多數不發放股息。他認為納斯達克長期漲幅表現不錯，加上近期中東局勢混亂，反而可能是逢低布局美股的時機。不過他也提出疑問，若券商已提供股息再投入機制，直接買0050或006208等台股ETF，再把股息自動再投資，是否反而更接近市值投資策略。

原PO的想法引發不少回應，有網友分享實際投資經驗，例如持有00662多年「效果不錯、也不太需要盯盤」。也有人認為海外ETF最大優勢在於可以質押或作為財力證明，「質押就是爽」、「信貸與質押都好用」，因此有些投資人寧願透過台股ETF投資美股，而不是直接買海外券商標的。

另一派留言則提醒，不配息並不一定代表更好投資，關鍵仍在成本與結構。有網友指出海外ETF存在管理費與追蹤誤差問題，也可能需要較高單位價格才能買進；也有人認為00646與0050投資邏輯本來就不同，「差距不是配不配息的問題」。此外，還有人提醒匯率變動風險，稱台幣若大幅升值，海外資產表現可能受到影響。

另外也有網友從稅務角度延伸討論，指出海外投資涉及基本稅額與資本利得問題，但台股ETF通常沒有資本利得稅，因此資產較大的投資人可能更偏好透過台股ETF布局海外市場。整體而言，多數留言認為「不配息」只是ETF設計的一部分，真正影響報酬的仍是標的市場、費用率與投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。