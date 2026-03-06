快訊

波段全砍怕錯過⋯他想靠「加減碼」提高勝勝率！網潑冷水：不如全買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
近期股市震盪，投資人熱議「加減碼」策略。記者許正宏／攝影

近期股市震盪劇烈，引發投資人熱議。一名網友在PTT發文請益「高手勝率較高的加減碼機制」，自述做動能波段、最大回檔10%作為停損停利點，但常因「碰到特定數字就全砍」而錯過後續行情，想知道該如何分批加碼、減碼與「認錯買回」的規則。貼文引發網友熱議，討論焦點集中在「有沒有量化的加減碼公式」以及「全砍與分批的取捨」。

原PO表示，先前台股行情好，靠波段操作賺到些零用錢，但也要求自己在策略未穩定前禁止使用槓桿。他坦言自己習慣一次砍光部位，當下雖覺得「解脫」，卻常遇到賣後續漲、想追回又不知道要不要買回原本部位，只能憑心情決定，導致操作不一致。他也提到聽節目、爬文發現不少「高手」偏好慢慢加減碼，自己卻常「一加碼就遇到停損全砍」，希望前輩分享較固定、偏量化的做法；他補充已把移動停損融入策略，但加減碼的具體時間點與價格條件仍無解。

不少網友對「勝率較高的無腦策略」潑冷水，直言「沒有這種必勝策略」、「答案你都講完了」，認為盈虧本就同源，想同時避免下跌又不錯過上漲，等同要求兩者兼得。有網友也點出，若沒交代更完整的交易細節，外人難給精準答案，並提醒「波段單要寫成交易策略」才有回測與優化空間。

留言中最常見的共識是老生常談式的「綠買紅賣」、「低點加碼、高點減碼」，甚至有人戲稱「股市最大的祕密就是買低賣高」。另一派則乾脆建議長期持有大盤ETF，如「長期持有0050」、「無腦0050想多賺就分一些去正二」，或用「再平衡」與「移動比例再平衡」取代頻繁猜點位，降低情緒介入。

也有較具體的補充觀點指出，分批操作通常是因資金量大、難以一次進出；若資金不大，照搬「慢慢加減碼」未必適合。部分網友建議改用均線、量能作為停損依據，或把週期拉長、以數月為單位避免被短線震盪洗出。另有人提出可用不同帳戶分流，一個帳戶長投不動、另一個帳戶做波段，既滿足「全砍」習慣也保留底倉。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

