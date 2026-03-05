快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，本周行情急挫主要來自伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，引發油價飆升、資金急撤等連鎖反應，使處於高檔的股市更容易出現放大式回檔。這波全球科技股同步修正，也是因先前漲幅大、評價偏高，遇到事件時容易成為調節標的。然而地緣政治多屬短線情緒，並不代表產業趨勢反轉。從5日台股迅速收復跌勢即可看出，市場僅在情緒面受衝擊，基本面並未動搖，台積電等重量級企業亦吸引中長線買盤逢低布局。

00922經理人蘇鼎宇分析，近期在投資市場中，常見到有關於市值型ETF是否進行收益分配的論戰，其實各方的說法都有其洞見，但整體來說投資工具的選擇主要建議是依個人的投資屬性跟慣性來做挑選。因為再亮麗的行情，前提還是「長期持有」跟是否有耐心能「抱得住」，而「投資的最大風險，往往不是市場，而是投資人的心理承受度」。市場震盪之際，純市值型ETF若無配息，投資人常因缺乏現金流回饋，更容易在低點時情緒性出場；相對地，如00922 這類具收益分配機制的市值型ETF，不僅同樣具有市值成長的邏輯，也能透過收益分配機制，有較大機會能和投資人分享資本增值成果、降低波動焦慮，避免衝動賣出影響長期存股，幫助投資人更能穩住長期投資的心態。

國泰台灣領袖50成分股因聚焦台股最具代表性的市值龍頭，主要比重包含半導體56.6%及關鍵 AI 零組件27.7%，合計84.3%，另有金融保險13%，同時掌握科技成長動能與金融族群波動較低的特性。00922追蹤指數每月定期定額5,000元，持續10年，報酬率212.99%，凸顯市值型 ETF 在多頭行情中的成長價值，本月恰逢基金即將除息，也成為市場資金流向重點之一。

國泰投信ETF研究團隊指出，當前AI浪潮已由題材面轉向實質獲利驅動，企業對算力基礎設施的資本支出持續擴張，帶動供應鏈呈現結構性成長。隨著伺服器架構往高功耗發展，關鍵零組件如高階散熱解決方案及大功率電源供應系統，已成為支撐 AI 效能釋放的剛性需求，整體產業鏈正處於由「質變」引發「量增」的高速循環期。在情緒消化後，市場往往回到基本面軌道，以目前台股企業獲利展望持續上修的情況來看，中長線再創新高的條件仍然完備，值震盪時與ETF將除息前，投資人可分批投入建立具成本優勢的長期ETF存股部位。

00922追蹤指數累績資產。(資料來源：Bloomberg，2016/1/31~2026/1/31 )
00922追蹤指數累績資產。(資料來源：Bloomberg，2016/1/31~2026/1/31 )

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 ETF AI

延伸閱讀

歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

相關新聞

0050鑽石散戶大軍彎腰撿！單日狂吸270億元創史上第三高…網：無腦多怎麼輸

台股昨日重挫逾千點，卻逆勢湧向元大台灣50（0050），單日淨申購金額達270億元，創史上第三高。

台股大跌0050打折！清流君曬0050歷史回檔圖霸氣喊：捏緊捏爆就對了

台股近期大幅回檔，引發投資人關注。財經KOL清流君分享0050歷史回檔圖，並鼓勵投資者「捏緊捏爆」，激起熱烈討論。

前兩月績效驚人！009803擊敗0050奪冠…存股方程式51％重壓市值型ETF

今年股市驚濤駭浪，前兩個月大盤含息報酬率達22.33%。市值型ETF中，009803以26.65%表現驚人，領先0050。

00918配息0.62元再加碼！不敗教主：配息高還要能填息才是贏家

大華優利高填息30（00918）宣布配息0.62元，優於前兩季，單次配息率達2.63%。

009803市值型黑馬報酬26%！3月配0.25…知美讚「會配又會漲」：4天就填息

保德信市值動能50（009803）今年成為市值型ETF績效冠軍，含息總報酬率高達26.65%。

00918單季配息衝2.73％！阿格力拆解淨值：6.92元資本利得成最強底氣

00918帳上高達6.92元的資本損益平準金顯示其過去累積了豐沛的資本利得，為未來的穩定配息提供強大後盾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。