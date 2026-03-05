市值ETF 00922擁AI電子類股達八成 吸引資金目光

國泰投信指出，台股此前月線乖離一度接近一成，本就位處相對高檔，一旦遭遇地緣政治衝擊，短線震盪易被放大。然而回顧去年4月川普啟動對等關稅後，台股迅速擺脫干擾，展現強勢多頭，不到一年便衝破35,000點，使市場普遍將回檔視為「難得切入點」。這次下跌期間，資金明顯流入市值型ETF，國泰台灣領袖50（00922）3月3、4日成交量分別達到10萬張與8萬張，遠高於前一周均值。00922也將除息，提醒投資人想參與這次配息，最後買進日為3月16日。

國泰台灣領袖50基金經理人蘇鼎宇表示，本周行情急挫主要來自伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，引發油價飆升、資金急撤等連鎖反應，使處於高檔的股市更容易出現放大式回檔。這波全球科技股同步修正，也是因先前漲幅大、評價偏高，遇到事件時容易成為調節標的。然而地緣政治多屬短線情緒，並不代表產業趨勢反轉。從5日台股迅速收復跌勢即可看出，市場僅在情緒面受衝擊，基本面並未動搖，台積電等重量級企業亦吸引中長線買盤逢低布局。

00922經理人蘇鼎宇分析，近期在投資市場中，常見到有關於市值型ETF是否進行收益分配的論戰，其實各方的說法都有其洞見，但整體來說投資工具的選擇主要建議是依個人的投資屬性跟慣性來做挑選。因為再亮麗的行情，前提還是「長期持有」跟是否有耐心能「抱得住」，而「投資的最大風險，往往不是市場，而是投資人的心理承受度」。市場震盪之際，純市值型ETF若無配息，投資人常因缺乏現金流回饋，更容易在低點時情緒性出場；相對地，如00922 這類具收益分配機制的市值型ETF，不僅同樣具有市值成長的邏輯，也能透過收益分配機制，有較大機會能和投資人分享資本增值成果、降低波動焦慮，避免衝動賣出影響長期存股，幫助投資人更能穩住長期投資的心態。

國泰台灣領袖50成分股因聚焦台股最具代表性的市值龍頭，主要比重包含半導體56.6%及關鍵 AI 零組件27.7%，合計84.3%，另有金融保險13%，同時掌握科技成長動能與金融族群波動較低的特性。00922追蹤指數每月定期定額5,000元，持續10年，報酬率212.99%，凸顯市值型 ETF 在多頭行情中的成長價值，本月恰逢基金即將除息，也成為市場資金流向重點之一。

國泰投信ETF研究團隊指出，當前AI浪潮已由題材面轉向實質獲利驅動，企業對算力基礎設施的資本支出持續擴張，帶動供應鏈呈現結構性成長。隨著伺服器架構往高功耗發展，關鍵零組件如高階散熱解決方案及大功率電源供應系統，已成為支撐 AI 效能釋放的剛性需求，整體產業鏈正處於由「質變」引發「量增」的高速循環期。在情緒消化後，市場往往回到基本面軌道，以目前台股企業獲利展望持續上修的情況來看，中長線再創新高的條件仍然完備，值震盪時與ETF將除息前，投資人可分批投入建立具成本優勢的長期ETF存股部位。

00922追蹤指數累績資產。(資料來源：Bloomberg，2016/1/31~2026/1/31 )

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。