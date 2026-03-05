恐慌創空間 CNN恐懼/貪婪指數低於40、布局美股後市表現可期

中東戰火未熄，令金融市場持續神經緊繃，恐慌情緒蔓延令美股走勢震盪，在地緣政治不確定因素籠罩之下，CNN恐懼與貪婪指數不只低於50中性水準，更直接跌破40來到37的恐慌區間。市場法人表示，鑒於美國經濟與企業營運仍具韌性，短期國際地緣政治雜音雖牽動市場投資情緒，不過對股市中長期影響應有限，惟在當前資金輪動快速環境下，美股投資也更需因應市況彈性配置，建議投資人可運用能靈活動態調整持股內容的主動式美股ETF來掌握行情。

群益投信主動式ETF投資團隊表示，近日美以聯合空襲伊朗，引發市場恐慌，不過根據過往經驗，當CNN恐懼與貪婪指數低於40、落入恐慌區間之際布局美股，後3~6月平均報酬皆不俗，道瓊工業指數後三月漲5.6%、後六月漲8.5%，具備趨勢題材與獲利加持的成長股表現更佳，NASDAQ 100指數後三月平均漲8.1%、後六月平均漲13.4%。

群益投信主動式ETF投資團隊指出，考量過往地緣政治引發的震盪多為短暫，且美國經濟尚未受到明顯影響，產業增長趨勢延續，現階段投資人可考慮透過持股精選長線趨勢看好、具備獲利成長潛力之企業的主動式美股ETF來因應，掌握美股各產業多元輪動。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，今年來美股市場雜音頻頻，包括軟體股遭錯殺、關稅議題波瀾又起、中東衝突升溫等等，股市高檔震盪，所幸美國經濟基本面與企業獲利面都保有韌性，從企業營運來看，最新財報顯示獲利增長不只侷限特定產業，包括科技、通訊、金融、工業等都有EPS雙位數成長佳績，顯示產業獲利結構均衡健康，故在市場不確定性猶存、資金輪動速度加快，同時投資題材多元廣布的環境下，美股投資更需有彈性調整思維，而主動式美股ETF正能協助投資人市況多變的環境中，動態掌握美股行情。

近三年當CNN恐懼／貪婪指數跌落40後，美股後市表現。（資料來源:Bloomberg，群益投信整理、2026/03/04）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。