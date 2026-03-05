油輪運費飆破紀錄 這檔ETF獲四大利多助攻買氣

近期中東地緣政治風險升溫，全球能源市場劇震，使全球能源運輸面臨重大挑戰，也同步推升航運市場的油輪需求。野村投信表示，油輪作為全球原油運輸主力，隨著區域風險升高、航線被迫繞行與保險成本增加，運能被明顯吸收，帶動運價強勢反彈，航運成為2026年最受市場關注的投資題材。在此背景下，聚焦全球油輪龍頭與航運龍頭企業的 ETF 更受到市場青睞。全台唯一以航運為主題的野村全球航運龍頭息收ETF（00960），因同時涵蓋貨櫃、散裝及油輪「航運脈動金三角」，受惠程度更形突出。

野村投信投資策略部副總樓克望分析，中東局勢使全球油輪市場出現罕見的強勢利多。根據彭博資料，中東原油出口量在2月下旬已升至19百萬桶/日，創2020年以來新高，帶動油輪需求與租金全面走揚。VLCC從中東到亞洲的日租金在2月24日已飆升至17萬美元/日 上方，較年初翻逾三倍，並創下2020年以來新高。

樓克望指出，船噸供需緊俏、OPEC+增產、印度改向中東進口等因素，共同推升油輪市場景氣。樓克望認為，若中東局勢持續，Suezmax與Aframax等中型油輪也將跟進補漲。進入3月後，情勢急速惡化，國際油價在3月1日夜間大漲超過7%，Brent 一度衝上82美元，反映市場對油輪運輸高度受阻的擔憂。同時，荷莫茲海峽自2月28日起呈現實質封鎖狀態。根據船舶追蹤資料顯示，超過200艘油輪與LNG船舶在海峽外下錨等待，航運公司紛紛暫停通過或繞行非洲好望角，使全球運能大幅被吸收。部分市場研究估計，若封鎖持續一周以上，VLCC與中大型油輪的運價可能進一步突破高點，並維持高檔時間拉長。

樓克望分析，荷姆茲海峽船舶通行量在3月2日已出現 70% 暴跌，為近50年最大規模中斷，更多油輪選擇在阿曼灣與波斯灣外海減速或停泊，形成大量「待命艦隊」，進一步推升市場緊俏度。若封鎖延長，布蘭特原油(Brent) 可能快速走向「三位數」油價情境，推高油輪運價空間。由於白宮深知全球能源運輸關閉的嚴重性，美國總統川普及時指示美國海軍提供通過荷姆茲海峽油輪的軍事護航，理論上可望降低海峽封鎖的機率。

野村全球航運龍頭息收ETF基金經理人張怡琳表示，隨著中東衝突升級，海上運輸風險攀高，使油輪需避開高風險區域、改採更長航程。例如在荷莫茲海峽、紅海皆出現安全疑慮的情況下，船舶被迫繞行非洲好望角，航程增加10至14天不等，吸收大量原本可用運能，推動油輪運價走升。日本野村證券最新分析報告指出，在亞洲，泰國、印度、韓國與菲律賓因高度依賴進口，將最易受油價上漲衝擊；其中，泰國石油淨進口占GDP達4.7%，為亞洲最高，油價每上漲10%恐使GDP惡化約 0.5 個百分點，成為油價上漲的重災戶，顯示亞洲實體供應立即吃緊。全球能源航線風險提升，也推升油輪需求與租金，成為2026年航運市場的重要利多之一。

張怡琳表示，美國與中東主要產油國之間航線調整、保險費提升，也連動油輪市場，使其成為航運族群中最具爆發力的板塊。在地緣政治因素持續推升油輪市場不確定與緊俏度的情況下，油輪族群成為此波航運利多中最具彈性、最直接受惠的航運板塊，包含四大關鍵因素：

關鍵力1：油輪需求暴升：中東出口量創高、亞洲需求強勁、替代航線延長。

關鍵力2：運價飆漲明顯：VLCC、Aframax、Suezmax 全線受惠，油輪係今年航運最強板塊。

關鍵力3：風險溢價推升獲利：戰爭險費率、航程拉長、可用船舶減少，使航商擁有更高議價能力。

關鍵力4：荷姆茲海峽不確定性加大：通行量大幅縮減、攻擊事件頻仍、船東避險積極。

航運題材發燒 00960 一次掌握貨櫃 × 油輪 × 散裝三大動能

野村全球航運龍頭息收ETF自成立以來即聚焦全球航運龍頭企業，其最大特色是同時投資「貨櫃、油輪、散裝」三大板塊，有別於投資單一航運類股的波動性，更具分散效果。 不僅如此，00960成分企業分布於全球28國、跨40個交易所，00960追蹤 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，鎖定全球具代表性的航運市值龍頭，有效掌握全球航運景氣循環，有助投資人捕捉國際能源、貿易與原物料需求變動所帶來的成長機會。

根據證交所最新資料顯示，00960所追蹤的NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數強烈反彈，反映市場對航運需求回升與油輪利多的強勁反應。在地緣政治變化加速、全球能源運輸需求持續提升之下，油輪運價與需求仍具支撐，航運產業可望維持高度關注度。野村全球航運龍頭息收ETF以其「全台唯一航運主題 ETF」的定位，具備全球布局、油輪受惠與三大航運板塊齊備的優勢，成為2026年掌握航運景氣動能投資人的重要選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。