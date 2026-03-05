不靠配息也吸金！00646受益人數破8萬 專家點「2長紅關鍵」：穩定成長

台股投資人其實很現實，有高配息就有人氣，有話題就有資金，最好再加上一點主動選股光環，這樣規模成長幾乎是水到渠成。

但元大標普500（00646）完全不是這一掛，它沒有高配息當招牌，也不是主動式ETF，連行銷賣點都很「不台式」。

照理說，這種產品在台灣市場應該不會太吸睛，可是數據卻給出另一個答案。2025年四月關稅與貿易戰升溫，市場震盪不小，00646的受益人數不但沒有掉，反而一路往上爬，從五萬多人慢慢增加到現在超過八萬人。

這種走法，其實比爆紅還值得研究。

第一個核心原因：投資分散

00646追蹤的是S&P500指數，本質就是複製標普500。

換句話說，它不是靠經理人選股，而是直接買進美國500家大型企業。蘋果、微軟、亞馬遜、Google、NVIDIA、可口可樂、嬌生，從科技到醫療、從消費到金融，全都包在裡面。

這種配置最大的優點就是「夠分散」。

很多人會拿0050來對比。0050當然也是好產品，但結構上有個很明顯的特色，就是台積電權重極高，有時候接近六成資金壓在單一公司。台積電強，0050就飛；台積電震盪，0050自然波動也大。

00646的邏輯完全不同，它押的是整個美國經濟，而不是單一企業。就算科技股修正，醫療、能源、消費還在撐；就算某家公司出問題，也不至於影響整體太多。

這種「不要押單一英雄」的策略，在市場動盪時反而顯得安心。

尤其2025年關稅貿易戰升溫，全球資金風險意識提高，投資人反而更傾向把資產分散到美國大型企業，而不是只押台灣單一產業。這也是為什麼在震盪期間，00646的受益人數沒有縮水，反而增加。

第二個關鍵：本土ETF的靈活性

很多人會說，既然要買S&P500，為什麼不直接去美股買VOO或SPY？費用還更低。理論上沒錯，但實務上差很大。

首先是「省事」。

透過本土投信發行的ETF，交易、結算、稅務處理全部在台灣完成，不用考慮海外券商匯款、換匯、報稅細節。對不少投資人來說，這種便利性本身就是價值。

再來是資金運用彈性。

本土ETF可以拿來質押，甚至做資金槓桿運用，這一點是直接到海外買ETF很難做到的，對於有資金調度需求的投資人來說，00646不只是長期配置工具，還是一種資產管理的「底層資產」。

你可以把它想成，美國經濟的長期成長引擎，加上台灣市場的操作彈性。

這種組合，看起來平淡，但其實很耐用。

回頭看00646的定位，你會發現它其實不是給想追高殖利率的人，也不是給想押題材爆發的人。它更像是核心配置型工具，適合想參與美國經濟長期成長，又希望保有本土市場操作便利性的投資人。

在高股息ETF滿街跑、主動式ETF成為焦點的年代，00646反而用最「樸實無華」的方式，默默把受益人數從五萬推到八萬。

市場震盪時，大家嘴巴說要避險，身體卻很誠實。

真正能讓人睡得著覺的，往往不是配息最高、故事最炫的產品，而是夠分散、夠穩定、夠好用的資產。

00646的魅力，其實不在於它多特別，而在於它足夠「基本」。有時候，投資最難的不是找黑馬，而是願不願意接受長期績效，往往來自看起來最普通的選擇。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：沒有高配息、也不是主動式，00646憑什麼受益人衝破8萬？關稅戰下反而越買越多？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。