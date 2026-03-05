主動 ETF 強勢反彈 00988A 包辦海外型績效四冠王

台股5日盤中一度收復34,000點，衝達34,319.68點，大漲1,490.8點，主動型ETF也強勢反彈，其中，主動統一全球創新（00988A）今年以來、近一月、近三月、成立以來的績效仍居同類型之冠，為主動式海外ETF績效四冠王，即便歷經昨日回檔，今年績效仍上漲20.93%，展現強勢的超額報酬能力。

觀察主動式ETF盤中表現，台股型部分，主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A）等都勁揚超過4%。海外型部分，00988A、主動中信ARK創新等也都大幅強彈超過3%，反彈力皆勝過大盤。

展望後市，00988A基金經理人陳意婷表示，五大CSP業者資本支出目標上修23%到6,800億美金，這意味著，五大CSP業者資本支出相較去年成長64%，代表AI算力需求持續爆發增長。今年AI投資有三大關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」。三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以最看好記憶體和光通訊。

除了AI，陳意婷表示，全球電力基建相關公司的訂單能見度更長，利潤率也上修到歷史新高，顯示全球電力基建需求持續強勁且不可或缺，也看好核電供應鏈、燃料電池到電力設備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。