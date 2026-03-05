快訊

主動 ETF 強勢反彈 00988A 包辦海外型績效四冠王

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股5日盤中一度收復34,000點，衝達34,319.68點，大漲1,490.8點，主動型ETF也強勢反彈，其中，主動統一全球創新（00988A）今年以來、近一月、近三月、成立以來的績效仍居同類型之冠，為主動式海外ETF績效四冠王，即便歷經昨日回檔，今年績效仍上漲20.93%，展現強勢的超額報酬能力。

觀察主動式ETF盤中表現，台股型部分，主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A）等都勁揚超過4%。海外型部分，00988A、主動中信ARK創新等也都大幅強彈超過3%，反彈力皆勝過大盤。

展望後市，00988A基金經理人陳意婷表示，五大CSP業者資本支出目標上修23%到6,800億美金，這意味著，五大CSP業者資本支出相較去年成長64%，代表AI算力需求持續爆發增長。今年AI投資有三大關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」。三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以最看好記憶體和光通訊。

除了AI，陳意婷表示，全球電力基建相關公司的訂單能見度更長，利潤率也上修到歷史新高，顯示全球電力基建需求持續強勁且不可或缺，也看好核電供應鏈、燃料電池到電力設備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

00988A盤中衝13.32元改寫新高 近一周漲幅稱冠主動海外ETF

輝達投資帶動統一00988A 盤中股價創高 漲幅居主動式股票型ETF冠軍

台股長線多頭續旺 00981A 將於3月17日除息、每單位配0.41元

0050鑽石散戶大軍彎腰撿！單日狂吸270億元創史上第三高…網：無腦多怎麼輸

台股昨日重挫逾千點，卻逆勢湧向元大台灣50（0050），單日淨申購金額達270億元，創史上第三高。

台股大跌0050打折！清流君曬0050歷史回檔圖霸氣喊：捏緊捏爆就對了

台股近期大幅回檔，引發投資人關注。財經KOL清流君分享0050歷史回檔圖，並鼓勵投資者「捏緊捏爆」，激起熱烈討論。

前兩月績效驚人！009803擊敗0050奪冠…存股方程式51％重壓市值型ETF

今年股市驚濤駭浪，前兩個月大盤含息報酬率達22.33%。市值型ETF中，009803以26.65%表現驚人，領先0050。

00918配息0.62元再加碼！不敗教主：配息高還要能填息才是贏家

大華優利高填息30（00918）宣布配息0.62元，優於前兩季，單次配息率達2.63%。

009803市值型黑馬報酬26%！3月配0.25…知美讚「會配又會漲」：4天就填息

保德信市值動能50（009803）今年成為市值型ETF績效冠軍，含息總報酬率高達26.65%。

00918單季配息衝2.73％！阿格力拆解淨值：6.92元資本利得成最強底氣

00918帳上高達6.92元的資本損益平準金顯示其過去累積了豐沛的資本利得，為未來的穩定配息提供強大後盾。

