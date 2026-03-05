0050鑽石散戶大軍彎腰撿！單日狂吸270億元創史上第三高…網：無腦多怎麼輸

台股昨日重挫逾千點，但資金卻逆勢湧向市值型ETF。據新聞內容，元大台灣50（0050）單日成交金額突破380億元，單日淨申購金額更達270億元，寫下掛牌以來史上第三高，討論度也在社群瞬間炸開。

報導指出，除0050買氣爆量外，市值槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額也衝上單日第三高。法人分析，經過「川普對等關稅」的洗禮後，投資人對「逢低加碼」更熟悉，並以去年「關稅大戰」為例，0050在2025年4月9日至當年底為止含息報酬率達82%，帶動台股修正時0050成為投資人首選，近一週累積獲逾500億資金流入。至於00631L則因追蹤臺灣50指數單日正向2倍、反彈時漲勢可望勝過0050，也吸引積極型投資人；報導並提到00631L預計3月31日完成分割，屆時股價1拆22、回到20元上下，門檻降低更有利小資族。

推文中，多數人把大跌視為「撿貨時刻」，語氣偏樂觀甚至帶點嘲諷感，例如「散戶越來越聰明了，反觀」、「無腦多問怎輸？」、「會贏喔」、「散戶大軍撿鑽石」、「跌1400點還不敢撿的真的別玩股票了 這種機會多久才 一次」、「長期持有根本不會輸」、「怕什？ 跌不買 買漲？」、「愈跌愈撿」、「跌了敢買 活該賺錢」。也有人直接點名自己有參與「看來我是270億裡面之一」，或補充行動派心態「今天我也撿一張撿到了」。

另一派則提醒別太早樂觀，認為還可能有更深修正或擔心「接刀」，例如「人多的地方不要去」、「看來還沒跌過」、「說不定跌個半年一年 誰知道」、「融資不死空頭不止」、「才一開始跌就all in了」、「還敢撿表示還沒殺夠」、「好怕喔~~~再跌再撿阿嚇小孩子勒」、「跌1400點就在接刀是真的菜 後面還有14000點要跌」、「鑽石刀地獄」、「彎腰撿的是鑽石還是肥皂？有沒有先轉頭看有沒有人？」也有人直接吐槽情緒「完了」、「笑死」，顯示分歧其實很大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。