台股大跌0050打折！清流君曬0050歷史回檔圖霸氣喊：捏緊捏爆就對了

台股昨日明顯大幅度回檔，不少投資人情緒跟著市場震盪。不過財經KOL清流君在臉書貼出一張「0050成立以來跌幅（Drawdown）」圖表，並直白表示「他奶奶的今天台股大跌，各位還扛得住嗎？」更喊話投資人「捏緊捏爆就對了」，引發大量網友討論。

清流君分享的圖表整理了元大台灣50（0050）成立以來的歷史回檔狀況，可以看到指數長期向上過程中，仍多次出現超過10%、甚至更深的修正，但最終仍逐步回到高點。他也用相當直白的語氣發文表示：「他奶奶的今天台股大跌，各位還扛得住嗎？這張圖是0050成立至今的跌幅，捏緊捏爆就對了！」貼文迅速吸引大量投資人留言互動。

不少投資人認為回檔就是加碼機會，留言氣氛相當熱鬧。有人說「逢低買進」、「今天又加倉2百萬」、「持續分批買進」、「爆跌就是爆買 從來不會後悔的」、「很高興能揀便宜」、「跌就加碼」、「股票打折了」、「逆勢加碼！」、「再跌再買」、「跌就是撿」、「照樣買好買滿」。也有人以長期投資角度看待市場波動，例如「市場會獎勵相信經濟成長的人」、「對指數仔來說這只是震盪而已」、「沒錯 堅持到底 長期投資才能成功」。

也有部分網友表達壓力或不同看法，有人自嘲「我的蛋蛋快被我捏爆了，要準備送急診了」、「嘴角快扛不住」、「沒子彈了好煩」、「想買但沒有錢了 可惡 前天才扣款在漲時」、「這好可怕」。也有人提醒風險，例如「慢慢跌下去才是可怕」、「影響因素過多，斷崖式若持續跌幅到週五，則短線可能上不來，但布局中期是絕好時機」、「3萬才開始買的比較有壓力」。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。