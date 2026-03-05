快訊

前兩月績效驚人！009803擊敗0050奪冠…存股方程式51％重壓市值型ETF

聯合新聞網／ 存股方程式
台股今年1至2月含息報酬率飆破22%，冷門黑馬009803更以26.65%佳績超越0050。記者杜建重／攝影
台股今年1至2月含息報酬率飆破22%，冷門黑馬009803更以26.65%佳績超越0050。記者杜建重／攝影

＊原文發文時間為3月4日

今年的股市真是太瘋狂了。短短兩個月（今年1～2月），大盤含息報酬率是驚人的22.33%；2025年的大盤全年報酬率是29.47%，今年單單1～2月，就已經快追上去年一整年的績效了。

以下是版主關注的幾檔市值型與主動型ETF，今年1～2月的含息報酬率：

009803 26.65%

0050 25.23%

00692 23.63%

00922 23.2%

009808 22.06%

00850 21.59%

00905 20.52%

00981A 19.16%

00980A 17.65%

00982A 16.75%

討論度非常低的保德信市值動能50（009803），異軍突起，1～2月的含息報酬率領先所有市值型ETF。

經過多次調整之後，版主目前的股票資產大約有51%集中於策略市值型ETF，因此投資報酬率愈來愈接近大盤。粗估自己這兩個月的報酬率大約20%，稍微落後大盤，但隨著策略市值型ETF佔資產比重逐月逐年提升，相信績效會愈來愈貼近大盤。

版主原先設定的階段性財務目標，是假設大盤的年化報酬率約8%～10%，並以此假設推論，估計兩年後能達標。但股市的瘋狂實在讓人難以預料，大盤短短兩個月含息漲了22.33%，版主持有的金控股在上星期幾個交易日突然往上急拉（漲幅超越大盤），於是版主設定兩年後達成的股票資產市值，居然提前於上星期達標，非常意外、非常開心。

為避免困擾，不透露詳細資產數字，重點在於版主長期存股的決心與執行力。

本週因為美伊軍事衝突，導致大盤拉回整理，版主於上星期達成的階段性股票資產目標市值，於今日再度跌破，心裡難免感到惆悵。股市起起伏伏很正常，今年迄今短短兩個多月，股市強漲這麼多，如今藉由地緣政治風險進行壓力宣洩，清洗一些浮動籌碼，對股市的長期走勢而言是比較健康的。版主還是會按照原定規劃，時間到就進場買，不胡亂加碼，相信牢牢站穩階段性資產目標市值，只是時間的問題。

存股十幾年了，還記得頭幾年因為薪水不高、支出多，每個月只能投入幾千元；直到現在隨著收入提升，存股預算增加至每月兩萬五千元至三萬元。從零開始，一股一股慢慢買、一張一張慢慢累積，這是一段非常漫長的旅程。當別人年年出國旅遊，版主存錢買股；當別人常常曬美食照，版主則是打包公司午餐回家當晚餐。攢下的每一分錢都是存股資金，犧牲許多享樂，十年了，終於略有小成，想為自己按個讚。

存股不難，難在沒有決心、難在沒有毅力。存股這條路，版主已經走了超過十年了，未來十年依舊會堅定地往前走。版主行，你們就行。

地緣軍事衝突造成的恐慌殺盤是短期的，存股投資人應著重在長線價值，短線震盪平靜面對。

◎感謝 存股方程式 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

