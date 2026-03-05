00918配息0.62元再加碼！不敗教主：配息高還要能填息才是贏家

大華優利高填息30（00918）最新公告配息0.62元，優於前兩季的 0.565 元與 0.52 元。以3/3收盤價23.57元計算，單次配息率為2.63%（季配），推估年化配息率達到10.52%，算是相當不錯的。

配息很重要，但是「能不能填回去」更重要，00918把「高填息」寫進ETF的名稱中，挑選成分股時不僅看高配息，更要看過去的填息紀錄。也就是這樣的選股規則，讓00918在過去的11 次除息中，已經有 8 次完成填息，填息成功率高達72.73%。

統計00918最近四次配息率為10.43%，最近一年報酬率是12.5%。持股以電子業49.91%最多，去年獲利大好的金融股佔25.14%，而最近受關稅與戰爭題材鼓舞的航運業則佔了17.28%。

從持股分析來看，明顯有抓到股市的主旋律。前十大成分股：長榮、中信金、廣達、國巨、聯電、台新新光金…表現穩定且具有爆發力。00918的指數特點就是「雙高」(高股息、高填息)！下面列出，00918最近的除息行事曆，歡迎參考。

最後買進日：3/18 除息日： 3/19 股息發放日： 4/14

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。