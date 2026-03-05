歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

受中東地緣政治風險利空影響，台股4日大跌1,494.77點，收最低32,828.88點，創下單日盤中及收盤第三大跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率達9成。市場法人表示，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續密切觀察買進加碼時點。不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。

群益投信台股ETF研究團隊表示表示，統計有史以來大盤單日盤中跌千點以上共有10次，觀察台股後5日、10日、20日、40日、60日平均表現分別為4.41%、6.08%、8.01%、12.27%、15.91%，正報酬機會也都約九成以上。不過，市場震盪有時，震盪的市況中穩步達成財務目標，高息股便可納入考量，從存股角度來看，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益台灣精選高息ETF（00919）第12次配息期前公告預估配發金額為新臺幣0.78元，本次除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，配息發放日為2026年4月14日。據了解，00919本次預估配息金額0.78元是創下成立以來新高，以期前公告日收盤價來計算，00919預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上。

00919經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。特別是在大盤高檔震盪之際。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加台股ETF存股張數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。