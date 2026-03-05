快訊

我為什麼會得白血病？林禹宏生前反思告誡：「1習慣」簡直是慢性自殺

009803市值型黑馬報酬26%！3月配0.25…知美讚「會配又會漲」：4天就填息

聯合新聞網／ 知美Jimmy
009803將配息0.25元。台股示意圖／中央社
009803將配息0.25元。台股示意圖／中央社

今年市值型黑馬竟然是這一檔！含息總報酬率26.65%！3月公布除息殖利率突破6%，會漲又會配息，可不可以參與除權息？

以前的投資人：有賺到錢就好，現在的投資人：賺錢、配息我通通都要！

以前的投資人覺得有賺到錢就好，所以你會看到上一代的爸爸媽媽，存金融股領到配股配息就很滿足，後來投資人開始覺得至少要賺到大盤平均報酬，所以選擇投資市值型ETF，不再滿足於有領到配股配息就好，現在的投資人則是賺錢、配息我通通都要！

所以近期你會發現市場上很多市值型ETF，除了股價上漲外配息金額給的也不少。

誰是今年台股市值型黑馬？績效第一名竟然是它！

今年台積電持續帶領台股大盤上漲，網路上對於市值型ETF的討論度也非常高，今年1月~2月市值型冠軍竟然是：保德信市值動能50（009803）。

觀眾朋友們可能會好奇，一樣都是市值型ETF，元大台灣50（0050）、009803差異在哪裡？

0050的選股邏輯單純挑選市值最大的50間公司，009803的選股邏輯則是聚焦臺灣指標企業，「各產業市值排名前15%」+「最近三年市值成長前15%」的50間公司，兩種方式各有好壞就看大家如何選擇。

而009803今年成為市值型績效王，結果雖然驚喜但是並不讓人感到意外，因為早在去年12月更換成分股的時候，009803主打的選股方式，就是「加重動能因子創造超額報酬機會」，面對台股市場強勁更能創造機會，成立以來最高含息報酬率甚至高達65.8%。

009803本次配息資訊如下：

配息金額：0.25元

最後買進日：2026年03月16日

除息日：2026年03月17日

配息日：2026年04月09日

009803殖利率突破6%，會漲又會配息，可不可以參與除權息？

現在投資人的胃口已經越來越大，不只股價要會漲、配息我也通通要！009803這次公布配息0.25元，利用公告當天的收盤價格16.36元計算，單季配息率是1.53%、年化配息率是6.11%，想要參與除權息最晚要在3月16日這天買進才可以。

想要參與除權息？知美建議先觀察ETF有沒有足夠的填息能力？

009803成立以來總共除息過2次，兩次都只花4天時間就成功填息，台灣目前受惠於全球AI供應鏈需求，台積電持續帶領大盤向上攻漲，究竟該不該參與除權息，就問看看你自己相不相信台灣科技業的硬實力！

◎感謝 知美Jimmy 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 市值型

大摩：今年是CPO發展元年 點讚六台廠、大幅調高兩檔目標價逾50%

殺尾盤…台積電最後一盤爆9,757張賣單、收1,865元 下跌70元平歷史第三

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

台股跳水近2600點…有去年4月股災既視感？ 股民曝1原因：差多了

00918配息0.62元再加碼！不敗教主：配息高還要能填息才是贏家

大華優利高填息30（00918）宣布配息0.62元，優於前兩季，單次配息率達2.63%。

009803市值型黑馬報酬26%！3月配0.25…知美讚「會配又會漲」：4天就填息

保德信市值動能50（009803）今年成為市值型ETF績效冠軍，含息總報酬率高達26.65%。

00918單季配息衝2.73％！阿格力拆解淨值：6.92元資本利得成最強底氣

00918帳上高達6.92元的資本損益平準金顯示其過去累積了豐沛的資本利得，為未來的穩定配息提供強大後盾。

台股商品伺機撿便宜 歷史經驗大跌千點後九成會漲

受中東地緣政治風險利空影響，台股昨（4）日大跌1,494點，創下單日盤中以及收盤第三大跌點紀錄。根據法人統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率高達九成。後續可密切觀察台股ETF買進加碼時點。

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

小資yp的同事高興地用年終獎金買入元大台灣50（0050），但卻發現今天的股價75.6元，已比一個月前的72.9元貴出3.7%。

歷史經驗顯示急跌千點之後上漲機率9成 法人：逢低布局台股高息 ETF

受中東地緣政治風險利空影響，台股4日大跌1,494.77點，收最低32,828.88點，創下單日盤中及收盤第三大跌點紀錄。根據群益投信統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率達9成。市場法人表示，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續密切觀察買進加碼時點。不過對投資人而言，建議投資人可以選擇有息收保護、波動相對個股低的台股高息型ETF。

