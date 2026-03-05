009803市值型黑馬報酬26%！3月配0.25…知美讚「會配又會漲」：4天就填息

今年市值型黑馬竟然是這一檔！含息總報酬率26.65%！3月公布除息殖利率突破6%，會漲又會配息，可不可以參與除權息？

以前的投資人：有賺到錢就好，現在的投資人：賺錢、配息我通通都要！

以前的投資人覺得有賺到錢就好，所以你會看到上一代的爸爸媽媽，存金融股領到配股配息就很滿足，後來投資人開始覺得至少要賺到大盤平均報酬，所以選擇投資市值型ETF，不再滿足於有領到配股配息就好，現在的投資人則是賺錢、配息我通通都要！

所以近期你會發現市場上很多市值型ETF，除了股價上漲外配息金額給的也不少。

誰是今年台股市值型黑馬？績效第一名竟然是它！

今年台積電持續帶領台股大盤上漲，網路上對於市值型ETF的討論度也非常高，今年1月~2月市值型冠軍竟然是：保德信市值動能50（009803）。

觀眾朋友們可能會好奇，一樣都是市值型ETF，元大台灣50（0050）、009803差異在哪裡？

0050的選股邏輯單純挑選市值最大的50間公司，009803的選股邏輯則是聚焦臺灣指標企業，「各產業市值排名前15%」+「最近三年市值成長前15%」的50間公司，兩種方式各有好壞就看大家如何選擇。

而009803今年成為市值型績效王，結果雖然驚喜但是並不讓人感到意外，因為早在去年12月更換成分股的時候，009803主打的選股方式，就是「加重動能因子創造超額報酬機會」，面對台股市場強勁更能創造機會，成立以來最高含息報酬率甚至高達65.8%。

009803本次配息資訊如下：

配息金額：0.25元 最後買進日：2026年03月16日 除息日：2026年03月17日 配息日：2026年04月09日

009803殖利率突破6%，會漲又會配息，可不可以參與除權息？

現在投資人的胃口已經越來越大，不只股價要會漲、配息我也通通要！009803這次公布配息0.25元，利用公告當天的收盤價格16.36元計算，單季配息率是1.53%、年化配息率是6.11%，想要參與除權息最晚要在3月16日這天買進才可以。

想要參與除權息？知美建議先觀察ETF有沒有足夠的填息能力？

009803成立以來總共除息過2次，兩次都只花4天時間就成功填息，台灣目前受惠於全球AI供應鏈需求，台積電持續帶領大盤向上攻漲，究竟該不該參與除權息，就問看看你自己相不相信台灣科技業的硬實力！

◎感謝 知美Jimmy 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。