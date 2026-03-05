00918單季配息衝2.73％！阿格力拆解淨值：6.92元資本利得成最強底氣

快訊

聯合新聞網／ 阿格力
大盤回檔修正，00918以3/4收盤價換算的單季配息率已高達2.73%，加上連續三季成功填息的紀錄，成為近期存股族關注的焦點。記者許正宏／攝影
在伊朗戰爭的影響下，台股在昨日創下了將近1,500點的單日跌幅，是台股史上第三大跌點紀錄。不過，阿格力認為這波股價的修正並不是壞事，畢竟台股這陣子的季線乖離率一度逼近20%這麼高！

所以現在台股進行修正，對於想要補貨的投資人反而是個機會。

舉例來說很多AI股非常有基本面，估值確實非常的熱，所以修正後，本益比獲得收斂，相對來說就是機會。此外，對於存股族來說，或許殖利率是一個可以參考的指標，畢竟股價修正、殖利率就會更高。

就以大華優利高填息30（00918）為例，00918最新公布的現金股利為0.62元，按截稿當下（3/4）收盤價22.71元來計算，00918現在單季配息率已經高達2.73%！如果按照近四季的配息金額來算的話，00918近四季配息率更是來到10.59%。

當然，除了殖利率我們同樣也要觀察填息能力。我們往前觀察00918的填息表現，目前已經是連續三季配息都順利填息。別忘了，過去一年市場幾乎只漲大型AI權值股，高股息已經沉寂許久，00918還能連續三季填息，不會賺了股息而賠掉價差。

此外，阿格力認為高股息還有一個值得觀察的重點，就是配息是否能持續維持高水準。這個我們可以直接上投信官網的淨值頁面進行查詢，可以看到00918目前的淨值組成共可分為三塊，一共包含了基本面額（當初的發行價）、收益平準金、以及資本損益平準金。其中收益平準金主要來源包含了現金股利、利息收入，不管00918是否有跌破發行價，這塊都可由基金公司自由分配；資本損益平準金則包含了已實現、未實現的資本損益，賺到的資本利得就在這裡，只是這塊在00918跌破發行價的時候就不能分配。

至於未來的底氣在哪裡呢？畢竟資本利得可遇不可求，假設現在配很好，但第二季的台股沒什麼動能的話，配息哪來？所以根據剛剛說的資本損益平準金，可以檢視00918還有6.92元之多，代表從過去到現在00918的選股策略累積了相當豐沛的資本利得，也代表未來的配息仍有機會保持水準。

◎感謝 阿格力 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

