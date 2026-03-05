中東戰火衝突加劇「危機入市」 ETF成交千億

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

2026-03-04 19:37