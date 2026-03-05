聽新聞
中東戰火衝突加劇「危機入市」 ETF成交千億

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

中東戰火衝突加劇，市場避險情緒升溫，荷莫茲海峽封鎖引發能源供給擔憂，台股昨（4）日終場大跌1,494點，史上第三大跌點，但也吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值首度衝破千億元大關，攀升至1,310.46億元，寫歷史新紀錄，較3日大增40.96%。

台股ETF成交值前十大依序為：元大台灣50（0050）的384.71億元、群益台灣精選高息（0056）120.89億元、元大台灣50正2（00631L）的111.88億元、凱基台灣TOP 50的94.55億元、主動統一台股增長75.51億元、富邦科技（0052）73.52億元、元大高股息65.65億元、國泰永續高股息37.02億元、元大台灣50反1（00632R）的32.05億元、富邦台50（006208）的28.98億元。

以類型來看，熱門ETF仍以高股息三檔最多、一般指數型兩檔、主題型兩檔、因應市況靈活操作的槓反型也有兩檔、主動式一檔。

以個別ETF觀察，元大台灣50、元大台灣50正2、凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長、國泰臺灣加權正2（00663L）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動野村台灣50成交值都改寫掛牌來新高，推升台股ETF交易熱絡。法人指出，經過川普對等關稅多次洗禮，投資人了解到逢低加碼台股的反彈空間驚人。

台股商品伺機撿便宜 歷史經驗大跌千點後九成會漲

受中東地緣政治風險利空影響，台股昨（4）日大跌1,494點，創下單日盤中以及收盤第三大跌點紀錄。根據法人統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率高達九成。後續可密切觀察台股ETF買進加碼時點。

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

小資yp的同事高興地用年終獎金買入元大台灣50（0050），但卻發現今天的股價75.6元，已比一個月前的72.9元貴出3.7%。

戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

受美伊衝突持續升溫影響，台股昨（4）日收盤下跌逾千點，市場恐慌情緒升溫。不過在指數急跌之際，ETF投資人積極進場低接，多檔高人氣ETF成交量明顯放大。

00400A低檔卡位 23日開募

台股昨（4）日受美伊戰爭地緣政治衝突急遽升溫，以及市場對AI產業成長不確定性的疑慮雙重夾擊，加權指數開盤即跳空下挫逾千點，市場恐慌情緒（VIX）攀升至今年以來最高點。然而，在市場情緒不確定中，專業資產管理團隊看到難得的布局良機。

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

