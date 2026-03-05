聽新聞
中東戰火衝突加劇「危機入市」 ETF成交千億
中東戰火衝突加劇，市場避險情緒升溫，荷莫茲海峽封鎖引發能源供給擔憂，台股昨（4）日終場大跌1,494點，史上第三大跌點，但也吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值首度衝破千億元大關，攀升至1,310.46億元，寫歷史新紀錄，較3日大增40.96%。
台股ETF成交值前十大依序為：元大台灣50（0050）的384.71億元、群益台灣精選高息（0056）120.89億元、元大台灣50正2（00631L）的111.88億元、凱基台灣TOP 50的94.55億元、主動統一台股增長75.51億元、富邦科技（0052）73.52億元、元大高股息65.65億元、國泰永續高股息37.02億元、元大台灣50反1（00632R）的32.05億元、富邦台50（006208）的28.98億元。
以類型來看，熱門ETF仍以高股息三檔最多、一般指數型兩檔、主題型兩檔、因應市況靈活操作的槓反型也有兩檔、主動式一檔。
以個別ETF觀察，元大台灣50、元大台灣50正2、凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長、國泰臺灣加權正2（00663L）、群益臺灣加權正2（00685L）及主動野村台灣50成交值都改寫掛牌來新高，推升台股ETF交易熱絡。法人指出，經過川普對等關稅多次洗禮，投資人了解到逢低加碼台股的反彈空間驚人。
