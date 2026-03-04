聽新聞
0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％
你認為的逢低買進，其實是買貴了。今天同事跟我說，終於等到台股下跌，把握機會，用年終獎金買了單日下跌4%的元大台灣50（0050），很開心。
不過我倒是潑了他一個冷水。
我問他：你知道你一個月前拿到年終獎金時，0050的股價是多少嗎?
是，72.9。
今天是多少?
75.6。
他認為的逢低買進，其實比當初可買入的價格，還高了3.7%。
但至少他還是有勇氣買入。許多人其實手中握著許多現金，依然遲遲不敢進場。
◎感謝 小資yp投資理財筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
