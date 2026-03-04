快訊

美股早盤／傳伊朗提議停戰談判 油價回檔、指數翻紅

聽新聞
0:00 / 0:00

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

聯合新聞網／ 小資yp投資理財筆記
今日台股下跌4%，投資者用年終獎金購買元大台灣50（0050），但發現實際價格比一個月前高出3.7%。記者曾學仁／攝影
今日台股下跌4%，投資者用年終獎金購買元大台灣50（0050），但發現實際價格比一個月前高出3.7%。記者曾學仁／攝影

你認為的逢低買進，其實是買貴了。今天同事跟我說，終於等到台股下跌，把握機會，用年終獎金買了單日下跌4%的元大台灣50（0050），很開心。

不過我倒是潑了他一個冷水。

我問他：你知道你一個月前拿到年終獎金時，0050的股價是多少嗎?

是，72.9。

今天是多少?

75.6。

他認為的逢低買進，其實比當初可買入的價格，還高了3.7%。

但至少他還是有勇氣買入。許多人其實手中握著許多現金，依然遲遲不敢進場。

◎感謝 小資yp投資理財筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

延伸閱讀

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

統一00981A 年化配息率上升至8.8% 成交爆天量

台股重挫…財金部會信心喊話 國安基金動向受關注

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

相關新聞

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

小資yp的同事高興地用年終獎金買入元大台灣50（0050），但卻發現今天的股價75.6元，已比一個月前的72.9元貴出3.7%。

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

本周亞洲股市避險情緒急速升溫，紛紛大幅回檔，日股4日跌逾2,000點，台股崩逾1,400點，韓股更連兩日熔斷，資金轉向債市尋求庇護。台股規模最大主動非投等債ETF、主動中信非投等債ETF（00981D）在今日台股殺聲隆隆之際，依然力守平盤，展現強大抗震韌性，成為投資人降低波動的資產配置優選。

台股震出史上第三大跌點 掩護性買權策略ETF可對沖市場的波動風險

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在月4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494.77點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。摩根投信指出，今年市場動盪頻仍，對投資人而言，光靠定期定額可能無法消弭不安的情緒；投資人可評估具備「掩護性買權策略」（Covered call）的台股主動式ETF，既能參與台股的成長機會，又可一定程度對沖市場的波動風險。

統一00981A 年化配息率上升至8.8% 成交爆天量

加權指數4日下跌1,494點，為史上第三大單日跌點，終場收32,828點，跌幅4.3%。主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。由於00981A 4日收盤價回落至18.63元，年化配息率上升至8.8%，推升成交量達39萬張，零股成交量482萬股，雙雙創下掛牌以來天量。

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。