00400A低檔卡位 23日開募

台股昨（4）日受美伊戰爭地緣政治衝突急遽升溫，以及市場對AI產業成長不確定性的疑慮雙重夾擊，加權指數開盤即跳空下挫逾千點，市場恐慌情緒（VIX）攀升至今年以來最高點。然而，在市場情緒不確定中，專業資產管理團隊看到難得的布局良機。

國泰投信旗下備受矚目的新一代金融旗艦產品「主動國泰動能高息（00400A）」，預計於3月23日至25日正式展開募集，發行價新台幣10元。面對近期因地緣政治干擾與AI雜訊導致的大盤回檔，許多個股出現大幅度震盪，這檔主動型ETF的推出時機，有機會為尋求長線布局的投資人提供了「低檔卡位」的優勢。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢鑽研台股超過15年，面對近期台股的劇烈震盪，他分析主要源於外部環境的極度不穩定。

美伊戰爭的陰影引發全球能源供給的焦慮，更直接衝擊國際物流與供應鏈的穩定性，對於高度依賴出口與全球貿易的台灣電子產業而言，短期心理壓力劇增。

與此同時，過去一年引領台股衝鋒的AI族群，也因為輝達等龍頭股進入高檔盤整，加上市場開始審視AI實質獲利轉化速度，導致資金出現獲利了結的撤離潮。

但根據歷史經驗，每當台股發生因非經濟因素引發的非理性重挫，往往是績優股籌碼換手，帶動股價回歸基本面的關鍵轉折。主動國泰動能高息選擇在此時點切入，其主動式管理的核心優勢更能發揮。

與傳統被動追蹤指數、僅能僵化等待盤勢回穩的ETF不同，主動型ETF能由操盤團隊即時判斷市場情緒，在股價跌破價值區時加速汰弱留強，精準接手被錯殺的AI領頭羊，將市場的「恐慌」轉化為未來可能的上漲動力。

主動國泰動能高息的設計初衷，正是為了應對2026年這種高波動、高估值卻也充滿高成長機會的環境。市場數據顯示，2025年真正跑贏大盤的個股僅占約15%，這意味著傳統被動式投資將不得不承擔剩餘85%成長較慢企業的拖累。

國泰投信這次推出的主動國泰動能高息，由國泰王牌基金「國泰台灣高股息基金」的操盤手梁恩溢領軍，透過「動能出擊」與「收益防守」雙主軸策略，為投資人打造既有攻擊力、又可望有防護盾的投資利器。

在攻擊端，採取由下而上的選股邏輯，優先剔除營收與利潤成長落後市場的後20%企業，將資金集中在預計具備長線護城河的先進製程、散熱模組與高階IC設計等台灣AI軍火庫。

在台股震盪時募集，更有機會提前鎖定下半年的復甦動能。

而在防守端，主動國泰動能高息布局現金流充沛的企業，在戰爭疑慮帶來的震盪下可望提供較佳支撐力，基金設有月配息制度，透過嚴謹的過濾機制，堅持標的必須在近四季EPS為正數的前提下，才納入股息殖利率篩選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。