台股商品伺機撿便宜 歷史經驗大跌千點後九成會漲

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 記者曾學仁／攝影
台股示意圖。 記者曾學仁／攝影

受中東地緣政治風險利空影響，台股昨（4）日大跌1,494點，創下單日盤中以及收盤第三大跌點紀錄。根據法人統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率高達九成。後續可密切觀察台股ETF買進加碼時點。

根據群益投信統計，有史以來大盤單日盤中跌千點以上共有10次，觀察台股後5日、10日、20日、40日、60日平均表現分別為4.4%、6.0%、8.0%、12.2%、15.9%，正報酬機會也都約在九成以上。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，高息型ETF成分股波動度相對可控，以長期存股投資目的為前提下，現階段倒是投資人逢低分批布局的好時機。

展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升以及Fed降息壓低壽險業避險成本，建議投資人可續抱台股高股息ETF，並可分批逢低持續買進，增加存股張數。

凱基投信指出，地緣政治的衝突雖然會引發短線資金撤出避險，但這類突發噪音並不會改變台股深度受惠於全球AI發展的長線趨勢。

台灣在AI晶片代工與伺服器供應鏈的核心地位，是建立在技術領先與全球AI發展的剛性需求之上，而非中東局勢。

歷史數據也顯示，這種非理性跌幅往往是長期布局台股的絕佳時機。

統計過去10年重大地緣政治事件及台股後續表現，顯示地緣政治衝突雖然在短期內造成恐慌，但事後回顧似乎都是給予漲多市場一個適度修正的「理由」，而非改變產業基本面的「終點」。在多數中東衝突事件中，如2017年空襲敘利亞、2019年沙國油田遭襲及2025年轟炸伊朗核設施，市場初期雖因恐慌下跌，但隨後即快速回復，30天以上的報酬率均為正值。

法人認為，目前台股在AI與半導體領域的成長動能並未因中東戰火受損，但戰爭的未知性給了市場一個漲多回檔的理由，從全面性的無差別下跌可以明顯看出。歷史證明，恐慌殺盤帶來的價格偏離，往往是發揮價值投資、尋找長期買點的相對好時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

