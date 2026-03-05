聽新聞
戰事干擾短線行情 市值、科技型ETF投資人搶進

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
股市下跌示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
股市下跌示意圖。 圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

受美伊衝突持續升溫影響，台股昨（4）日收盤下跌逾千點，市場恐慌情緒升溫。不過在指數急跌之際，ETF投資人積極進場低接，多檔高人氣ETF成交量明顯放大。

根據統計，昨日成交均量前十大的ETF，多集中於市值型與科技型產品，顯示資金仍看好台股後續行情。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，地緣政治事件通常對股市影響偏向短期情緒面，若後續國際局勢出現緩和訊號、油價回穩，配合美股高檔震盪但未出現明顯轉空，市場反而有機會出現技術性反彈甚至報復性回補行情。

從基本面觀察，截至3月2日，依彭博統計，已有96%的S&P500成分股公布2025年第4季財報，其中73.4%企業獲利優於市場預期。市場預估，S&P500與那斯達克企業盈餘可望在2026年逐季增強，整體獲利高原期預估落在2026年第3至第4季，顯示AI應用擴散與企業商業模式升級仍是驅動企業成長的核心動能。

3月市場題材面仍具支撐，包括全球行動通訊大會（MWC）與輝達GTC大會等科技盛會陸續登場。MWC展除AI議題持續火熱外，Space AI、低軌衛星與6G通訊等新興科技應用也備受關注。

整體而言，台股中長期仍將由企業獲利成長以及AI產業趨勢主導。建議投資人可採分批布局策略，善用市場震盪整理期間，透過台股ETF提高科技核心資產配置，掌握AI長線成長機會。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊指出，戰爭的未知性給了市場一個漲多回檔的理由，從全面性的無差別下跌現象，可以明顯看出端倪，但回歸基本面觀察，台股受惠半導體技術領先與全球AI發展的剛性需求支撐，成長動能並未受損，「非理性跌幅」往往是長期布局台股的絕佳時機。

回顧歷史上地緣政治事件後台股表現，2021年1月美軍撤出阿富汗後二年，股息再投入的台股加權報酬指數領先加權指數翻正，顯示大跌時股價因非理性因素下殺，投資人除了可趁機逢低買入，更應專注於複利效果，將股息轉為滾動資產的種子，讓資產在反彈時兼具爆發力，投資效益也會隨時間拉長而擴大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股商品伺機撿便宜 歷史經驗大跌千點後九成會漲

受中東地緣政治風險利空影響，台股昨（4）日大跌1,494點，創下單日盤中以及收盤第三大跌點紀錄。根據法人統計資料顯示，過去盤中大跌千點以上，台股後市平均表現都是上漲，上漲機率高達九成。後續可密切觀察台股ETF買進加碼時點。

0050跌4％進場以為逢低買進其實買貴了！小資yp：比一個月前年終直接買還貴3.7％

小資yp的同事高興地用年終獎金買入元大台灣50（0050），但卻發現今天的股價75.6元，已比一個月前的72.9元貴出3.7%。

中東戰火衝突加劇「危機入市」 ETF成交千億

中東戰火衝突加劇，市場避險情緒升溫，荷莫茲海峽封鎖引發能源供給擔憂，台股昨（4）日終場大跌1,494點，史上第三大跌點，但也吸引危機入市買盤，帶動台股ETF單日成交值首度衝破千億元大關，攀升至1,310.46億元，寫歷史新紀錄，較3日大增40.96%。

00400A低檔卡位 23日開募

台股昨（4）日受美伊戰爭地緣政治衝突急遽升溫，以及市場對AI產業成長不確定性的疑慮雙重夾擊，加權指數開盤即跳空下挫逾千點，市場恐慌情緒（VIX）攀升至今年以來最高點。然而，在市場情緒不確定中，專業資產管理團隊看到難得的布局良機。

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

