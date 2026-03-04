空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

根據統計，4日台股上市公司中僅有46家收漲，下跌家數則有972家，其中還有26家跌停。盤勢大地震之際，卻有不少投資人危機入市，共計有五檔ETF成交量寫下新紀錄，包含凱基台灣TOP 50（009816）的87.41萬張、元大台灣50（0050）的45.38萬張、主動統一台股增長39.27萬張、國泰臺灣加權正2（00663L）的3.69萬張、國泰臺韓科技（00735）1.18萬張。

主動式ETF中交易熱度最旺的是主動統一台股增長，自宣布首度配息預估每股將配發0.41元，創下主動式ETF有史以來單次配發金額的最高紀錄後，其成交量便連續兩天升高，4日成交量比起3日再大幅增加超過六成。

4日成交量突破十萬張的主動式ETF，還有主動復華未來50、主動群益台灣強棒，以及主動元大AI新經濟，成交量也攀升至17萬到11萬張左右。

法人指出，近日因為美伊戰爭，美股震盪導致台股跟著回檔，但長線來看基本面並未改變，吸引許多聰明投資人進場撿便宜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。