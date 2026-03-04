快訊

空軍壟罩台股 009816、00981A等五檔ETF逆勢創天量

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股4日大跌近1,500點，而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長，在跌勢中衝出驚人天量。圖／AI生成
台股4日大跌近1,500點，而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長，在跌勢中衝出驚人天量。圖／AI生成

台股4日大跌近1,500點，跌幅逾4.3%，一口氣直接摜破月線，收32,828點，但相較3日大盤成交金額衝破1.11兆元，4日成交量則略縮至1.09兆元左右。而ETF市場則交易依舊火熱，才剛宣布即將配息0.41元的主動統一台股增長（00981A），在跌勢中衝出驚人天量，成交量超過39.27萬張，創下歷史新高紀錄，顯示不少投資人趁大跌之際進場卡位，打算以更低的成本參與主動統一台股增長首度配息。

根據統計，4日台股上市公司中僅有46家收漲，下跌家數則有972家，其中還有26家跌停。盤勢大地震之際，卻有不少投資人危機入市，共計有五檔ETF成交量寫下新紀錄，包含凱基台灣TOP 50（009816）的87.41萬張、元大台灣50（0050）的45.38萬張、主動統一台股增長39.27萬張、國泰臺灣加權正2（00663L）的3.69萬張、國泰臺韓科技（00735）1.18萬張。

主動式ETF中交易熱度最旺的是主動統一台股增長，自宣布首度配息預估每股將配發0.41元，創下主動式ETF有史以來單次配發金額的最高紀錄後，其成交量便連續兩天升高，4日成交量比起3日再大幅增加超過六成。

4日成交量突破十萬張的主動式ETF，還有主動復華未來50、主動群益台灣強棒，以及主動元大AI新經濟，成交量也攀升至17萬到11萬張左右。

法人指出，近日因為美伊戰爭，美股震盪導致台股跟著回檔，但長線來看基本面並未改變，吸引許多聰明投資人進場撿便宜。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

本周亞洲股市避險情緒急速升溫，紛紛大幅回檔，日股4日跌逾2,000點，台股崩逾1,400點，韓股更連兩日熔斷，資金轉向債市尋求庇護。台股規模最大主動非投等債ETF、主動中信非投等債ETF（00981D）在今日台股殺聲隆隆之際，依然力守平盤，展現強大抗震韌性，成為投資人降低波動的資產配置優選。

台股震出史上第三大跌點 掩護性買權策略ETF可對沖市場的波動風險

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在月4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494.77點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。摩根投信指出，今年市場動盪頻仍，對投資人而言，光靠定期定額可能無法消弭不安的情緒；投資人可評估具備「掩護性買權策略」（Covered call）的台股主動式ETF，既能參與台股的成長機會，又可一定程度對沖市場的波動風險。

統一00981A 年化配息率上升至8.8% 成交爆天量

加權指數4日下跌1,494點，為史上第三大單日跌點，終場收32,828點，跌幅4.3%。主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。由於00981A 4日收盤價回落至18.63元，年化配息率上升至8.8%，推升成交量達39萬張，零股成交量482萬股，雙雙創下掛牌以來天量。

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

台股4日遭遇史上第三大跌點，加權指數重挫1,494.77點、跌幅4.35%，終場收在32,828.88點，成交量爆出1兆326億元歷史第三大量。面對地緣政治風險引發的恐慌性賣壓，法人指出，此時正是「彎腰撿鑽石」時機，建議投資人鎖定航運與金融股比重較高的高股息ETF，既能掌握穩定現金流，又具備相對抗震特性。

