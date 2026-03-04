快訊

凱基ETF 00981T第三次配息出爐 每單位配0.057元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF（00981T），迎來掛牌上市以來第三次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.057元，預計3月17日除息，4月14日發放，有意參與除息的投資人，3月16日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，近日美、伊衝突為投資市場帶來不確定因素，引發風險溢價跳升，由於伊朗已宣布封鎖荷莫茲海峽，影響也擴散至能源與物流中段的威脅。短線而言，原油及天然氣價格走高與航運成本上升在所難免，但以當前局勢來看，這次軍事衝突事件對股市的干擾應是短期的，長線對全球通貨膨脹、經濟成長，及企業獲利影響應有限。

受戰事帶來的不確定性，短線避險資產價格上揚，股市估值（P/E）下修，股價表現略受承壓；另外，受市場避險情緒帶動，資金流入債市，美國10年期公債殖利率下降5個基點、30年期公債殖利率則下跌3個基點。在衝突尚未結束、避險情緒升溫的格局下，加上美國維持偏寬鬆貨幣政策，市場資金動能相對充裕，債券殖利率因而可能呈現下行趨勢；債券可望提供相對穩定之現金流表現，可做為投資組合分散風險的重要投資工具。

在波動格局中，結合七成全球BBB級投資等級債券與三成台股25大上市公司的00981T無疑是投資人攻守兼備的優選。短線干擾期間，00981T布局七成BBB級債券部位，有望降低波動度，展現相對抗跌特性；而長線來看，台股與AI產業發展趨勢未變，相關供應鏈台廠在今年元月繳出歷年單月新高的出口額，00981T股票部位布局台股25大上市公司，有望承接其成長動能。

股市短線因軍事交鋒事件造成波動與拉回，但中、長期而言，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，AI持續發展預期可支撐2026年牛市續航，股市表現將有望回歸企業獲利表現。00981T收益來源不僅有債券票息，亦可包含股票部位的股利所得，來源多元化，在市場震盪之際，無疑是投資人想要以多元資產配置降低波動度、但又期待資本利得成長的佳選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

