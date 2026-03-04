快訊

亞股殺聲震天－破除債券拖累報酬迷思時刻來臨 這檔主動債 ETF 守平盤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股規模最大主動非投等債ETF、主動中信非投等債ETF在今日台股殺聲隆隆之際，依然力守平盤。ETF示意圖。圖／AI生成
台股規模最大主動非投等債ETF、主動中信非投等債ETF在今日台股殺聲隆隆之際，依然力守平盤。ETF示意圖。圖／AI生成

本周亞洲股市避險情緒急速升溫，紛紛大幅回檔，日股4日跌逾2,000點，台股崩逾1,400點，韓股更連兩日熔斷，資金轉向債市尋求庇護。台股規模最大主動非投等債ETF、主動中信非投等債ETF（00981D）在今日台股殺聲隆隆之際，依然力守平盤，展現強大抗震韌性，成為投資人降低波動的資產配置優選。

今年來亞股表現優異，台股加權指數2月底前一度漲逾20%，韓股更漲近五成。在這波FOMO熱潮下，部分投資人樂觀情緒滿溢，認為股市止跌不漲，即便回檔也是短期因素，馬上能再創新高，甚至出現股票加上債券會拖累整體報酬的迷思，放棄以往的股債配置。

然而，法人表示，歷史數據已證明，100%持有股票的報酬率未必一定最好。回顧2008年金融海嘯，美國股市狂瀉37%，同期美國中期公債卻逆勢上漲13%，當年股債配的績效遠勝於100%持股。

同樣的狀況也發生在2022年，當年美股下跌19%，但債券下跌僅個位數，股債配置的抗跌成果，也優於純股票組合。專家指出，經過長期的多頭洗禮，總有投資人認為100%股票報酬最好，但這可能是倖存者偏差。投資不應只看絕對報酬，更要兼顧風險承受度，當股市出現回檔，如何為自己的資產部位做好風險管理，是所有投資人的必修課。

在今日亞股一片慘綠下，債券ETF或許可以證明債券資產的下檔保護力。00981D經理人陳昱彰表示，與傳統被動型債券ETF不同，00981D發揮主動管理優勢，在台股重挫時逆勢抗跌，除受惠於匯率貶值效應外面對經濟不確定性，更已提前將投組的信用評等大幅優化，目前投資等級債（IG）占比已提高至二成以上，而信評相對穩健的BB級債券則進一步提升至近六成，展現穩健的投資策略與專業管理成果，在兼顧收益率的同時為投資人打造更具防禦力的配置。

陳昱彰指出，為防範信用利差擴大可能帶來的違約風險，00981D目前已排除B-級以下的極高風險債券，包括CCC級債券。透過這種去蕪存菁的策略，不僅保留非投等債的高債息優勢，也降低了投組波動，在市場情緒保守時提供更穩健的下檔支撐。

目前00981D投資組合票息率仍在8%之上，結合先前公告維持每單位0.08元、年化配息率達9%的亮眼水準，其「進可攻、退可守」的特性，在此波股災中展露無遺。適合投資人納入核心配置部位，以平衡資產組合的波動風險。根據中國信託投信官網，00981D除息交易日為3月17日，有意參與配息的投資人，需於3月16日前買進並持有。配息發放日為4月14日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資產配置 非投等債 債券ETF

