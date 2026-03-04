快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震出史上第三大跌點 掩護性買權策略ETF可對沖市場的波動風險

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股加權指數的年度內下跌幅度與年度報酬狀況(資料來源：FactSet，台灣證券交易所，摩根資產管理；統計至2026/2/3)
台股加權指數的年度內下跌幅度與年度報酬狀況(資料來源：FactSet，台灣證券交易所，摩根資產管理；統計至2026/2/3)

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在月4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494.77點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。摩根投信指出，今年市場動盪頻仍，對投資人而言，光靠定期定額可能無法消弭不安的情緒；投資人可評估具備「掩護性買權策略」（Covered call）的台股主動式ETF，既能參與台股的成長機會，又可一定程度對沖市場的波動風險。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，其實自2008年以來，台股在年內的平均跌幅雖達18%，但在這19年裡，仍有13年的年度表現為正報酬，可見長期紀律性的投資台股，確實應對市場波動的方式之一。

00401A經理人沈馨指出，當市場動盪時，最佳的策略就是保持紀律，用定期定額去長期投資；但對基金的經理團隊來說，除了透過既有的選股配置去降低波動，也可透過其他策略去達到類似的效果，而「掩護性買權策略」就是其中之一。這種策略的好處，就是當市場震盪時，投資人可以透過這個策略拿到一定的權利金收益，但缺點就是當市場恢復平靜、甚至大幅反彈時，雖然股票部位仍有機會參與反彈，但整體投資組合參與上漲的幅度就可能會因為掩護性買權的策略而受限。

00401A經理人沈馨表示，雖然這種一路大漲的情況，對掩護性買權策略的操作可能相對不利，但落實在實務上，波動才是這個市場真正的常態，今年的台股更是如此，畢竟台股在今年1~2月的漲幅已逼近20%，是近年來少有的現象；不過，當全球的地緣衝突也持續擴大，整體市場氣氛不安，影響股市大跌時，這種拐點就未必是投資人能完全承受的。所以從技術面來看，台股修正的可能性始終都在，正因如此，才顯得除紀律與策略同樣重要。

00401A經理人沈馨指出，面對市場波動，主動式管理的優勢即可顯現，因為經理團隊除可以透過選股配置去對沖市場波動之外，也能透過紀律性地執行掩護性買權的策略，增加潛在的收益，並在選股上創造更多空間。以3月4日的台股盤勢為例，當台股大跌時，若有執行掩護性買權，當期的權利金收益即可部分對沖指數下檔的幅度。至於股票策略上，透過主動選股，經理團隊也可以因應情勢變化即時調整部位。

00401A經理人沈馨補充，由於中東戰事的後續仍要觀察，在此震盪情境下，建議台股ETF投資人可用搭配掩護性買權當作核心的策略，持續參與台股市場的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

投資人 定期定額 市場 央行

延伸閱讀

台股大跌震出黃金進場點？王牌基金操盤手親上火線解析

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

相關新聞

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

台股今日崩跌近1500點，收在32828.88點，但凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引87萬張天量成交，成為全市場成交王。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。