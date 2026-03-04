台股震出史上第三大跌點 掩護性買權策略ETF可對沖市場的波動風險

隨著美伊戰事的擴大，包括台股在內的亞洲股市自3月以來陷入震盪，台股加權指數在月4日盤中甚至一度下跌超過1,500點以上，終場以下跌1,494.77點，創史上第三大跌點，顯示中東戰局對金融市場理的衝擊已超乎預期。摩根投信指出，今年市場動盪頻仍，對投資人而言，光靠定期定額可能無法消弭不安的情緒；投資人可評估具備「掩護性買權策略」（Covered call）的台股主動式ETF，既能參與台股的成長機會，又可一定程度對沖市場的波動風險。

摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）經理人沈馨表示，其實自2008年以來，台股在年內的平均跌幅雖達18%，但在這19年裡，仍有13年的年度表現為正報酬，可見長期紀律性的投資台股，確實應對市場波動的方式之一。

00401A經理人沈馨指出，當市場動盪時，最佳的策略就是保持紀律，用定期定額去長期投資；但對基金的經理團隊來說，除了透過既有的選股配置去降低波動，也可透過其他策略去達到類似的效果，而「掩護性買權策略」就是其中之一。這種策略的好處，就是當市場震盪時，投資人可以透過這個策略拿到一定的權利金收益，但缺點就是當市場恢復平靜、甚至大幅反彈時，雖然股票部位仍有機會參與反彈，但整體投資組合參與上漲的幅度就可能會因為掩護性買權的策略而受限。

00401A經理人沈馨表示，雖然這種一路大漲的情況，對掩護性買權策略的操作可能相對不利，但落實在實務上，波動才是這個市場真正的常態，今年的台股更是如此，畢竟台股在今年1~2月的漲幅已逼近20%，是近年來少有的現象；不過，當全球的地緣衝突也持續擴大，整體市場氣氛不安，影響股市大跌時，這種拐點就未必是投資人能完全承受的。所以從技術面來看，台股修正的可能性始終都在，正因如此，才顯得除紀律與策略同樣重要。

00401A經理人沈馨指出，面對市場波動，主動式管理的優勢即可顯現，因為經理團隊除可以透過選股配置去對沖市場波動之外，也能透過紀律性地執行掩護性買權的策略，增加潛在的收益，並在選股上創造更多空間。以3月4日的台股盤勢為例，當台股大跌時，若有執行掩護性買權，當期的權利金收益即可部分對沖指數下檔的幅度。至於股票策略上，透過主動選股，經理團隊也可以因應情勢變化即時調整部位。

00401A經理人沈馨補充，由於中東戰事的後續仍要觀察，在此震盪情境下，建議台股ETF投資人可用搭配掩護性買權當作核心的策略，持續參與台股市場的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。