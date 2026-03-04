聽新聞
鮮活果汁營收／2月3.3億元、年增87.6％ 單月、累月雙創新高
鮮活果汁-KY（1256）4日公告2026年2月營收新台幣3.37億元，年增87.61％，累計前兩個月合併營收為7.85億元，年增率54.4％，單月、累月營收同創歷史新高。
鮮活表示，直飲產品於農曆春節前後屬於銷售相對旺季，春假期間消費者走親訪友、聚餐聚會等消費場景增加，帶動銷售表現；春節假期間新茶飲終端市場需求表現相對穩健，亦有助於推升整體出貨量。
公司憑藉擁有昆山、天津、廣東與廣西四座工廠合計15.5萬噸年產能優勢，並持續強化與核心客戶之合作關係，拓展高階零售與多元通路布局，提升產品滲透率與品牌能見度，隨著直飲系列產品占比逐步提升，帶動產品結構持續優化，進一步鞏固市場競爭優勢。
展望後市，隨著氣溫逐步回溫及新茶飲市場進入傳統旺季，鮮活將持續深化新品研發與差異化應用，並視市場需求變化靈活調整產銷節奏；同時，持續優化供應鏈管理與品質控管體系，以提升營運效率與產品穩定度。
