快訊

中東戰火延燒…台灣人滯卡達回不來 20多人組自救會包車「逃難」

傳承保守主義的勇者之劍？盧比歐「放蔣出馬」的由來

剛起飛就失控…外籍男「拍打空服員臀部、機上抽電子煙」 華航回應

聽新聞
0:00 / 0:00

統一00981A 年化配息率上升至8.8% 成交爆天量

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。圖／AI生成
主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。圖／AI生成

加權指數4日下跌1,494點，為史上第三大單日跌點，終場收32,828點，跌幅4.3%。主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。由於00981A 4日收盤價回落至18.63元，年化配息率上升至8.8%，推升成交量達39萬張，零股成交量482萬股，雙雙創下掛牌以來天量。

法人分析，以收息的角度，投資人逢低布局主動統一台股增長ETF也適合作為長線配置，因為00981A已累積了大量的資本利得，有豐厚的配息資本。

儘管短線有美伊戰事干擾台股，法人普遍預測影響時間不致太長。就中長線來看，主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸，首先是2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝)、高壓直流（HVDC）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。其次是產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

被動元件 先進製程 配息

延伸閱讀

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

主動式ETF配息 有望添活水

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

相關新聞

不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

台股今日崩跌近1500點，收在32828.88點，但凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引87萬張天量成交，成為全市場成交王。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。