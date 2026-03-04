統一00981A 年化配息率上升至8.8% 成交爆天量

加權指數4日下跌1,494點，為史上第三大單日跌點，終場收32,828點，跌幅4.3%。主動統一台股增長（00981A）即將進行首次配息，每股預計配息0.41元。由於00981A 4日收盤價回落至18.63元，年化配息率上升至8.8%，推升成交量達39萬張，零股成交量482萬股，雙雙創下掛牌以來天量。

法人分析，以收息的角度，投資人逢低布局主動統一台股增長ETF也適合作為長線配置，因為00981A已累積了大量的資本利得，有豐厚的配息資本。

儘管短線有美伊戰事干擾台股，法人普遍預測影響時間不致太長。就中長線來看，主動統一台股增長ETF基金經理人陳釧瑤表示，2026年投資聚焦兩大主軸，首先是2026年產業成長趨勢明確，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈，包括先進製程（廠務、設備、封裝)、高壓直流（HVDC）機櫃電源模組／電源線、水冷散熱、800G交換器、CCL／PCB材料新規格、光纖等。其次是產業進入漲價循環的記憶體、PCB上游材料與被動元件等產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。