不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

法人指出，經過川普對等關稅的洗禮，投資人已深刻了解逢低加碼台股的反彈空間驚人，元大台灣50在2025年4月9日至2025年底含息報酬率達82%，於本波修正持續為市場首選，近一周累積獲逾500億資金流入。

而即將進行分割的元大台灣50正2，槓桿報酬特性也深受積極型投資人青睞，其追蹤臺灣50指數單日正向2倍，進入反彈後漲勢將勝過元大台灣50。統計元大台灣50正2自2014年掛牌以來至2026年3月3日，報酬率高達2,341%，遠超同期間元大台灣50含息報酬率577%。

元大台灣50正2將於3月31日完成分割，屆時股價將1拆22，重新回到20元上下價格，將更有利小資族用小額創造財富。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。