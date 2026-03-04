不畏台股單日跌點寫史上第三大 270億元資金馬上上車0050

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50日單日成交金額突破384.7億居冠。圖／AI生成
台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50日單日成交金額突破384.7億居冠。圖／AI生成

台股4日重挫1,494點，買氣湧進市值型ETF，元大台灣50（0050）日單日成交金額突破384.7億居冠，並連續兩交易日改寫新高；槓桿型的元大台灣50正2（00631L）成交金額111.8億元也衝上單日第三，顯見投資人無懼回檔、逢低布局態勢明確，在龐大交易熱度下，元大台灣50單日淨申購金額達270億，創掛牌以來第三高。

法人指出，經過川普對等關稅的洗禮，投資人已深刻了解逢低加碼台股的反彈空間驚人，元大台灣50在2025年4月9日至2025年底含息報酬率達82%，於本波修正持續為市場首選，近一周累積獲逾500億資金流入。

而即將進行分割的元大台灣50正2，槓桿報酬特性也深受積極型投資人青睞，其追蹤臺灣50指數單日正向2倍，進入反彈後漲勢將勝過元大台灣50。統計元大台灣50正2自2014年掛牌以來至2026年3月3日，報酬率高達2,341%，遠超同期間元大台灣50含息報酬率577%。

元大台灣50正2將於3月31日完成分割，屆時股價將1拆22，重新回到20元上下價格，將更有利小資族用小額創造財富。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台股跌近1,500點 它單日漲幅150%居市場之冠

台股基金十強 漲贏大盤

中東戰火壓力測試下 0050、00922等6檔ETF創高

不畏中東戰火 00965、009816領軍兩類 ETF 逆勢創新高

相關新聞

台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

台股今日崩跌近1500點，收在32828.88點，但凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引87萬張天量成交，成為全市場成交王。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

