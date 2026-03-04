台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

台股4日遭遇史上第三大跌點，加權指數重挫1,494.77點、跌幅4.35%，終場收在32,828.88點，成交量爆出1兆326億元歷史第三大量。面對地緣政治風險引發的恐慌性賣壓，法人指出，此時正是「彎腰撿鑽石」時機，建議投資人鎖定航運與金融股比重較高的高股息ETF，既能掌握穩定現金流，又具備相對抗震特性。

美國總統川普對伊朗問題拋出「不惜一切代價」的強硬談話，引爆全球避險風暴。美股率先重挫，道瓊指數盤中一度狂瀉超過1,200點，科技股與半導體股淪為重災區，恐慌情緒迅速蔓延至亞洲市場。市場擔憂美伊衝突恐演變為長期區域戰爭，進一步衝擊全球能源供應與經濟復甦前景，導致投資人信心快速崩潰。

台股4日開盤即遭遇沉重賣壓，盤中一度狂瀉逾千點，接連跌破34,000點與33,000點關卡。權值股全面潰敗，權王台積電（2330）收1,865元，大跌70元、跌幅3.61%；AI伺服器龍頭鴻海（2317）收217元，下跌12元、跌幅5.24%；IC設計大廠聯發科（2454）收1,720元，大跌95元、跌幅5.23%。櫃買指數同步重挫15.01點至293.80點、跌幅4.86%，中小型股跌勢更為慘烈，盤面呈現全面潰敗格局。

在市場劇烈震盪之際，具備穩定配息機制的高股息ETF成為資金避風港。依CMoney統計（2026.03.04），以年化配息率計算，月配息的FT臺灣永續高息（00961）年化配息率達14.6%居冠；半年配的國泰台灣領袖50（00922）年化配息率13.5%；季配息的群益台灣精選高息（00919）13.3%、大華優利高填息30（00918）10.9%、主動統一台股增長（00981A）8.8%表現亮眼。此外，群益科技高息成長（00946）7.1%、野村台灣新科技50（00935）6.6%、凱基優選高股息30（00915）6.5%、富邦特選高股息30（00900）6.4%，均提供投資人多元配息選擇。

理財專家表示，高股息ETF因持有航運、金融等具備穩健獲利與配息能力的產業，在市場恐慌時往往展現較佳防禦力。此次急跌提供投資人以更優惠價格布局優質配息標的的機會，透過定期定額或分批進場方式，既能享受穩定現金流，又能降低投資組合波動風險，在震盪市況中建立防禦底盤。

投信法人指出，短期市場仍需密切觀察中東地緣政治發展、全球能源供應變化、美國聯準會貨幣政策動向，以及科技股財報表現等風險因子。儘管外部不確定性升高，但台股基本面仍穩健，建議投資人在波動中保持紀律，透過高股息ETF掌握長期配息機會，在風險中尋找穩健投資契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。