台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選
中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。
加權指數終場收32,828.88點，大跌1,494.77點、跌幅4.35%，寫下台股史上第三大跌點，成交金額放大至1兆326億元、創歷史第三大量；櫃買指數收293.80點，大跌15.01點、跌幅4.86%，中小型股賣壓更為集中。
歷史跌點排行出爐 本次跌幅居史上第三
根據彭博（Bloomberg）統計資料顯示，台股今日跌點已寫下歷史紀錄。
回顧台股重挫歷史排行，史上最大跌點發生在2025年4月7日，當時單日暴跌2,065.87點、跌幅達9.70%；其次為2024年8月5日的1,807.21點、跌幅8.35%。今日（2026.03.04）重挫1,494.77點則排名史上第三。
今日盤面權值與AI概念股成為拖累主因，台積電收1,865元、跌70元（3.61%）；鴻海收217元、跌12元（5.24%）；聯發科收1,720元、跌95元（5.23%），資金明顯撤出科技股轉向防禦。
市場擔憂美伊衝突恐演變為長期區域戰爭，進一步衝擊全球能源供應與經濟復甦前景，導致投資人信心快速崩潰。
|排名
|時間
|跌點
|跌幅
|1
|2025.04.07
|-2065.87
|-9.70%
|2
|2024.08.05
|-1807.21
|-8.35%
|3
|2026.03.04
|-1494.77
|-4.35%
|4
|2025.04.09
|-1068.19
|-6.80%
|5
|2024.08.02
|-1004.01
|-6.79%
|6
|2024.09.04
|-999.46
|-6.74%
|7
|2025.03.31
|-906.99
|-6.70%
|8
|2023.02.03
|-830.70
|-6.69%
|9
|2024.04.19
|-774.08
|-6.68%
|10
|2025.04.08
|-772.40
|-6.67%
法人：高息ETF成資金避風港 00961年化配息率居冠
在急跌行情中，市場開始尋找「彎腰撿鑽石」標的。投信法人指出，若地緣政治造成波動延續，具備穩定配息、成分股偏向航運與金融等現金流較佳族群的高股息ETF，相對有機會展現抗震特性，成為資產配置的現金流底盤。
依CMoney統計（2026.03.04），月配息的FT臺灣永續高息（00961）預估年化配息率14.6%居冠，表現最為亮眼；其次為半年配的國泰台灣領袖50（00922）年化配息率13.5%、季配息的群益台灣精選高息（00919）13.3%、大華優利高填息30（00918）10.9%。
此外，主動統一台股增長（00981A）8.8%、群益科技高息成長（00946）7.1%、野村台灣新科技50（00935）6.6%、凱基優選高股息30（00915）6.5%、富邦特選高股息30（00900）6.4%及野村趨勢動能高息（00944）4.4%，也提供投資人不同風格的配息選擇。
專家建議：分批布局 建立防禦底盤
理財專家提醒，暴跌後「高配息」不等於「零風險」，但在不確定性升高的階段，透過分批布局高股息ETF，可用股息作為持有期間的緩衝，降低追高殺低機率；策略上宜採定期定額或逢急跌分段加碼，避免單筆重押。
市場觀察，本波下殺主要由地緣政治帶動的風險趨避所致，後續需緊盯中東衝突是否擴大、油價與通膨預期變化、美元與美債殖利率走勢，以及外資期現貨動向與融資水位；若利空鈍化、成交量由恐慌巨量轉為量縮止穩，防禦型高股息與具現金流族群可望率先回穩，成為震盪市中的配置主軸。
|代號
|股票名稱
|配息頻率
|收盤價(元)
|預估配息(元)
|預估年化配息率(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|月配
|10.05
|0.122
|14.6
|00922
|國泰台灣領袖50
|半年配
|29.72
|2
|13.5
|00919
|群益台灣精選高息
|季配
|23.45
|0.78
|13.3
|00918
|大華優利高填息30
|季配
|22.71
|0.62
|10.9
|00981A
|主動統一台股增長
|季配
|18.63
|0.41
|8.8
|00946
|群益科技高息成長
|月配
|9.7
|0.058
|7.1
|00935
|野村台灣新科技50
|半年配
|36.55
|1.2
|6.6
|00915
|凱基優選高股息30
|季配
|23.22
|0.38
|6.5
|00900
|富邦特選高股息30
|月配
|14
|0.075
|6.4
|00944
|野村趨勢動能高息
|月配
|14.68
|0.054
|4.4
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
