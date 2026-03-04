台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
受美伊衝突持續升溫影響，台股開盤跳水走低，指數最低觸及32950點，盤中最大跌點逾1373點。盤面權值股帶頭下殺，台積電受ADR重挫拖累，開盤即失守1900元關卡。記者曾學仁／攝影

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

加權指數終場收32,828.88點，大跌1,494.77點、跌幅4.35%，寫下台股史上第三大跌點，成交金額放大至1兆326億元、創歷史第三大量；櫃買指數收293.80點，大跌15.01點、跌幅4.86%，中小型股賣壓更為集中。

歷史跌點排行出爐 本次跌幅居史上第三

根據彭博（Bloomberg）統計資料顯示，台股今日跌點已寫下歷史紀錄。

回顧台股重挫歷史排行，史上最大跌點發生在2025年4月7日，當時單日暴跌2,065.87點、跌幅達9.70%；其次為2024年8月5日的1,807.21點、跌幅8.35%。今日（2026.03.04）重挫1,494.77點則排名史上第三。

今日盤面權值與AI概念股成為拖累主因，台積電收1,865元、跌70元（3.61%）；鴻海收217元、跌12元（5.24%）；聯發科收1,720元、跌95元（5.23%），資金明顯撤出科技股轉向防禦。

市場擔憂美伊衝突恐演變為長期區域戰爭，進一步衝擊全球能源供應與經濟復甦前景，導致投資人信心快速崩潰。

排名時間跌點跌幅
12025.04.07-2065.87-9.70%
22024.08.05-1807.21-8.35%
32026.03.04-1494.77-4.35%
42025.04.09-1068.19-6.80%
52024.08.02-1004.01-6.79%
62024.09.04-999.46-6.74%
72025.03.31-906.99-6.70%
82023.02.03-830.70-6.69%
92024.04.19-774.08-6.68%
102025.04.08-772.40-6.67%

(資料來源：Bloomberg，資料日期：2026.03.04)

法人：高息ETF成資金避風港 00961年化配息率居冠

在急跌行情中，市場開始尋找「彎腰撿鑽石」標的。投信法人指出，若地緣政治造成波動延續，具備穩定配息、成分股偏向航運與金融等現金流較佳族群的高股息ETF，相對有機會展現抗震特性，成為資產配置的現金流底盤。

依CMoney統計（2026.03.04），月配息的FT臺灣永續高息（00961）預估年化配息率14.6%居冠，表現最為亮眼；其次為半年配的國泰台灣領袖50（00922）年化配息率13.5%、季配息的群益台灣精選高息（00919）13.3%、大華優利高填息30（00918）10.9%。

此外，主動統一台股增長（00981A）8.8%、群益科技高息成長（00946）7.1%、野村台灣新科技50（00935）6.6%、凱基優選高股息30（00915）6.5%、富邦特選高股息30（00900）6.4%及野村趨勢動能高息（00944）4.4%，也提供投資人不同風格的配息選擇。

專家建議：分批布局 建立防禦底盤

理財專家提醒，暴跌後「高配息」不等於「零風險」，但在不確定性升高的階段，透過分批布局高股息ETF，可用股息作為持有期間的緩衝，降低追高殺低機率；策略上宜採定期定額或逢急跌分段加碼，避免單筆重押。

市場觀察，本波下殺主要由地緣政治帶動的風險趨避所致，後續需緊盯中東衝突是否擴大、油價與通膨預期變化、美元與美債殖利率走勢，以及外資期現貨動向與融資水位；若利空鈍化、成交量由恐慌巨量轉為量縮止穩，防禦型高股息與具現金流族群可望率先回穩，成為震盪市中的配置主軸。

代號股票名稱配息頻率收盤價(元)預估配息(元)預估年化配息率(%)
00961FT臺灣永續高息月配10.050.12214.6
00922國泰台灣領袖50半年配29.72213.5
00919群益台灣精選高息季配23.450.7813.3
00918大華優利高填息30季配22.710.6210.9
00981A主動統一台股增長季配18.630.418.8
00946群益科技高息成長月配9.70.0587.1
00935野村台灣新科技50半年配36.551.26.6
00915凱基優選高股息30季配23.220.386.5
00900富邦特選高股息30月配140.0756.4
00944野村趨勢動能高息月配14.680.0544.4

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

台股今日崩跌近1500點，收在32828.88點，但凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引87萬張天量成交，成為全市場成交王。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

台股4日遭遇史上第三大跌點，加權指數重挫1,494.77點、跌幅4.35%，終場收在32,828.88點，成交量爆出1兆326億元歷史第三大量。面對地緣政治風險引發的恐慌性賣壓，法人指出，此時正是「彎腰撿鑽石」時機，建議投資人鎖定航運與金融股比重較高的高股息ETF，既能掌握穩定現金流，又具備相對抗震特性。

