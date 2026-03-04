台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

加權指數終場收32,828.88點，大跌1,494.77點、跌幅4.35%，寫下台股史上第三大跌點，成交金額放大至1兆326億元、創歷史第三大量；櫃買指數收293.80點，大跌15.01點、跌幅4.86%，中小型股賣壓更為集中。

歷史跌點排行出爐 本次跌幅居史上第三

根據彭博（Bloomberg）統計資料顯示，台股今日跌點已寫下歷史紀錄。

回顧台股重挫歷史排行，史上最大跌點發生在2025年4月7日，當時單日暴跌2,065.87點、跌幅達9.70%；其次為2024年8月5日的1,807.21點、跌幅8.35%。今日（2026.03.04）重挫1,494.77點則排名史上第三。

今日盤面權值與AI概念股成為拖累主因，台積電收1,865元、跌70元（3.61%）；鴻海收217元、跌12元（5.24%）；聯發科收1,720元、跌95元（5.23%），資金明顯撤出科技股轉向防禦。

市場擔憂美伊衝突恐演變為長期區域戰爭，進一步衝擊全球能源供應與經濟復甦前景，導致投資人信心快速崩潰。

排名 時間 跌點 跌幅 1 2025.04.07 -2065.87 -9.70% 2 2024.08.05 -1807.21 -8.35% 3 2026.03.04 -1494.77 -4.35% 4 2025.04.09 -1068.19 -6.80% 5 2024.08.02 -1004.01 -6.79% 6 2024.09.04 -999.46 -6.74% 7 2025.03.31 -906.99 -6.70% 8 2023.02.03 -830.70 -6.69% 9 2024.04.19 -774.08 -6.68% 10 2025.04.08 -772.40 -6.67%

(資料來源：Bloomberg，資料日期：2026.03.04)

法人：高息ETF成資金避風港 00961年化配息率居冠

在急跌行情中，市場開始尋找「彎腰撿鑽石」標的。投信法人指出，若地緣政治造成波動延續，具備穩定配息、成分股偏向航運與金融等現金流較佳族群的高股息ETF，相對有機會展現抗震特性，成為資產配置的現金流底盤。

依CMoney統計（2026.03.04），月配息的FT臺灣永續高息（00961）預估年化配息率14.6%居冠，表現最為亮眼；其次為半年配的國泰台灣領袖50（00922）年化配息率13.5%、季配息的群益台灣精選高息（00919）13.3%、大華優利高填息30（00918）10.9%。

此外，主動統一台股增長（00981A）8.8%、群益科技高息成長（00946）7.1%、野村台灣新科技50（00935）6.6%、凱基優選高股息30（00915）6.5%、富邦特選高股息30（00900）6.4%及野村趨勢動能高息（00944）4.4%，也提供投資人不同風格的配息選擇。

專家建議：分批布局 建立防禦底盤

理財專家提醒，暴跌後「高配息」不等於「零風險」，但在不確定性升高的階段，透過分批布局高股息ETF，可用股息作為持有期間的緩衝，降低追高殺低機率；策略上宜採定期定額或逢急跌分段加碼，避免單筆重押。

市場觀察，本波下殺主要由地緣政治帶動的風險趨避所致，後續需緊盯中東衝突是否擴大、油價與通膨預期變化、美元與美債殖利率走勢，以及外資期現貨動向與融資水位；若利空鈍化、成交量由恐慌巨量轉為量縮止穩，防禦型高股息與具現金流族群可望率先回穩，成為震盪市中的配置主軸。

代號 股票名稱 配息頻率 收盤價(元) 預估配息(元) 預估年化配息率(%) 00961 FT臺灣永續高息 月配 10.05 0.122 14.6 00922 國泰台灣領袖50 半年配 29.72 2 13.5 00919 群益台灣精選高息 季配 23.45 0.78 13.3 00918 大華優利高填息30 季配 22.71 0.62 10.9 00981A 主動統一台股增長 季配 18.63 0.41 8.8 00946 群益科技高息成長 月配 9.7 0.058 7.1 00935 野村台灣新科技50 半年配 36.55 1.2 6.6 00915 凱基優選高股息30 季配 23.22 0.38 6.5 00900 富邦特選高股息30 月配 14 0.075 6.4 00944 野村趨勢動能高息 月配 14.68 0.054 4.4

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。