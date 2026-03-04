台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

受中東地緣政治風險加劇衝擊，美股四大指數全面重挫，連帶使台股今（4）日表現疲軟，大盤終場崩跌1494.77點，跌幅高達4.35%，收在32828.88點。在市場一片綠油油之際，今年初剛掛牌的凱基台灣TOP50（009816）雖然同樣面臨賣壓，股價開低走低終場下跌4.16%、以10.6元作收，但因發行門檻親民，反而吸引大量尋求避險與低接的買盤湧入，單日成交量狂飆至87萬4154張，不僅寫下歷史天量，更躍居今日全市場成交量冠軍。

回顧近期台股走勢，3月份僅短短三個交易日，加權指數便從35000點高檔一路狂瀉至今日的32828點，短線累積跌幅約達7%。不過大盤的劇烈修正並未澆熄小資族的存股熱情。009816自2月3日以10元發行價掛牌上市後，股價曾在2月6日下探9.95元低檔，隨後受惠於最大權值股台積電（2330）狂飆至2000元大關帶動，於2月25日衝上11.56元高點。儘管今日股價跟隨大盤回檔逾4%，其資產規模仍持續穩定擴大，目前已正式突破600億元門檻，來到642億元的水準。

在成分股架構上，009816主要追蹤「臺灣TOP50指數」，觀察其前十大持股，依舊以台積電為核心，權重佔比高達43.02%；其次依序為台達電的5.85%、鴻海的5.78%、聯發科的5.68%與中信金的2.14%，名單中亦涵蓋台新新光金、國泰金、元大金、欣興及永豐金等各產業龍頭權值股。

此外，為維持指數代表性，台灣指數公司日前也公布了該指數的最新成分股定期審核結果。本次名單迎來換血，共計新增南亞、藥華藥、台塑化、鴻勁與南電等五檔標的，並同步將東元、萬海、彰銀、統一超及聯詠等五檔個股予以剔除。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。