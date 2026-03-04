快訊

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

聯合新聞網／ 綜合報導
台股因中東地緣政治風險影響，今日狂瀉近1500點，收於32828.88點。凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引買盤，成交量達87萬張，躍居全市場成交冠軍。中央社
台股因中東地緣政治風險影響，今日狂瀉近1500點，收於32828.88點。凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引買盤，成交量達87萬張，躍居全市場成交冠軍。中央社

受中東地緣政治風險加劇衝擊，美股四大指數全面重挫，連帶使台股今（4）日表現疲軟，大盤終場崩跌1494.77點，跌幅高達4.35%，收在32828.88點。在市場一片綠油油之際，今年初剛掛牌的凱基台灣TOP50（009816）雖然同樣面臨賣壓，股價開低走低終場下跌4.16%、以10.6元作收，但因發行門檻親民，反而吸引大量尋求避險與低接的買盤湧入，單日成交量狂飆至87萬4154張，不僅寫下歷史天量，更躍居今日全市場成交量冠軍。

回顧近期台股走勢，3月份僅短短三個交易日，加權指數便從35000點高檔一路狂瀉至今日的32828點，短線累積跌幅約達7%。不過大盤的劇烈修正並未澆熄小資族的存股熱情。009816自2月3日以10元發行價掛牌上市後，股價曾在2月6日下探9.95元低檔，隨後受惠於最大權值股台積電（2330）狂飆至2000元大關帶動，於2月25日衝上11.56元高點。儘管今日股價跟隨大盤回檔逾4%，其資產規模仍持續穩定擴大，目前已正式突破600億元門檻，來到642億元的水準。

在成分股架構上，009816主要追蹤「臺灣TOP50指數」，觀察其前十大持股，依舊以台積電為核心，權重佔比高達43.02%；其次依序為台達電的5.85%、鴻海的5.78%、聯發科的5.68%與中信金的2.14%，名單中亦涵蓋台新新光金、國泰金、元大金、欣興及永豐金等各產業龍頭權值股。

此外，為維持指數代表性，台灣指數公司日前也公布了該指數的最新成分股定期審核結果。本次名單迎來換血，共計新增南亞、藥華藥、台塑化、鴻勁與南電等五檔標的，並同步將東元、萬海、彰銀、統一超及聯詠等五檔個股予以剔除。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 009816凱基台灣TOP50 不配息

相關新聞

台股狂瀉1494點創史上第3大跌點！法人點名「看好00961」：高息標的為彎腰撿鑽石首選

中東戰火陰霾再起，美伊對峙升溫引爆全球避險情緒。美國總統川普對伊朗議題拋出「不惜一切代價」的強硬談話後，美股率先重挫，道瓊盤中一度大跌逾1,200點，恐慌迅速外溢至亞洲，台股今（4）日開盤即遭沉重賣壓，盤中指數一度狂瀉逾千點，連續跌破34,000點、33,000點兩道關卡，市場氣氛急凍。

台股狂瀉近1500點！009816逆勢爆87萬張天量躍居全市場成交王

台股今日崩跌近1500點，收在32828.88點，但凱基台灣TOP50（009816）逆勢吸引87萬張天量成交，成為全市場成交王。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

台股爆量急殺跌1,494點創史上第三大 高股息ETF「撿鑽石」甜甜價浮現

台股4日遭遇史上第三大跌點，加權指數重挫1,494.77點、跌幅4.35%，終場收在32,828.88點，成交量爆出1兆326億元歷史第三大量。面對地緣政治風險引發的恐慌性賣壓，法人指出，此時正是「彎腰撿鑽石」時機，建議投資人鎖定航運與金融股比重較高的高股息ETF，既能掌握穩定現金流，又具備相對抗震特性。

