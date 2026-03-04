00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）公佈2026年第一次配息囉；為0.78元現金股利，歷史新高！

0.78元是什麼概念？在市場震盪、景氣雜音不斷的環境下，還能把單次配息往上推...

代表成分股的獲利動能與現金流實力，比想像中更扎實，這不是單純「撐住」，而是往上突破；更讓人意外的是，高股息ETF常被質疑會不會「配高之後就縮水」，但這次卻用實際數字回應市場。

當大家還在擔心股價波動時，它已經用現金流說話，當然，配息高不等於一定最好，還是要看長期結構與企業基本面。

但不得不說，0.78元這個數字，確實讓人眼睛一亮，在高股息競爭激烈的賽道上，這樣的配息水準，不只是跟上，而是有點「宣示意味」，高股息有時不只是穩，偶爾也會給你一個驚喜。

恭喜有買入00919的小本們

想要參與除息，可以參考以下資訊：

1. 最後買進日為03月16日 2. 除息日 : 03月17日 3. 配息日 : 04月14日

◎感謝 杉本來了 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。