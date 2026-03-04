快訊

台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
中東戰事延燒，引發亞股再度重挫，韓股4日盤中跌幅超過一成再度觸發熔斷機制、日經225指數跌點超過2,000點或4%、台股也再次大跌超過千點，盤面上，期元大S&P石油（00642U）盤中大漲超過一成，成交量激增，且溢價幅度超過一成，投資人進場前宜留意合理折溢價。

盤中原油期貨漲幅約在1%，但期元大S&P石油12點過後有大筆買盤進場，推升成交量超過7.5萬張，創下近六年來新高，大筆買盤引發市價與淨值產生嚴重偏離，市價最高達22.63元，最大漲幅達17.31%，單日漲幅更高於槓桿型的期街口布蘭特正2（00715L）的7%，期元大S&P石油盤中溢價幅度高達17%。

近期國際經濟情勢變化劇烈，3日包含期元大S&P黃金正2溢價10.1%、期元大道瓊白銀溢價7.67%、中信中國50正2溢價6.51%、期元大S&P黃金溢價4.85%、兆豐洲際半導體溢價3.69%、期元大S&P原油反1溢價3.51%都有超過3.5%的溢價幅度。

提醒投資人在次級市場交易ETF時，請務必注意折溢價較高的狀況，當ETF溢價過高就有追價風險，市價終將與貼近淨值；進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

0050竟然只排第5？2月市值型ETF績效榜出爐 009803單月大漲13.33%奪冠

保德信市值動能50（009803）預估每單位配發0.25元，比上期成長0.03元，單季殖利率約1.53%。 去年才掛牌的它，現在股價已經16元了，它發行價是10元唷！ 回顧2月份市值型ETF績效，第一名竟然是它，不是0050！ 春節連假結束後，短短4個交易日，2月就這樣結束了。整個月只有12個交易日，真的有點不過癮呀！ 不過台股這個月的氣勢，依舊擋不住。雖然2月初曾經短暫回檔2天，大盤一度失守32,000點，但隨後一路反攻，封關前站回33,000點，開紅盤後更一度衝上34,000點。 截至昨日（2月25日），加權指數已站上35,000點，2月單月加權報酬指數上漲10.45%，而且別忘了，這一切只發生在12個交易日之內。 這波行情的大功臣之一，依然是台積電（2330）。今日收在1,995元，昨日更是一度正式突破2,000元，還被列為警示股，只能說又替台股寫下一個里程碑。

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）本季再次上調配息至每單位0.62元，殖利率約2.59%。該基金自成立以來已累計配發11次，填息率達72.73%。投資者需在3月18日前買進或持有以參與除息。

