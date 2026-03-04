台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

保德信市值動能50（009803）預估每單位配發0.25元，比上期成長0.03元，單季殖利率約1.53%。 去年才掛牌的它，現在股價已經16元了，它發行價是10元唷！ 回顧2月份市值型ETF績效，第一名竟然是它，不是0050！ 春節連假結束後，短短4個交易日，2月就這樣結束了。整個月只有12個交易日，真的有點不過癮呀！ 不過台股這個月的氣勢，依舊擋不住。雖然2月初曾經短暫回檔2天，大盤一度失守32,000點，但隨後一路反攻，封關前站回33,000點，開紅盤後更一度衝上34,000點。 截至昨日（2月25日），加權指數已站上35,000點，2月單月加權報酬指數上漲10.45%，而且別忘了，這一切只發生在12個交易日之內。 這波行情的大功臣之一，依然是台積電（2330）。今日收在1,995元，昨日更是一度正式突破2,000元，還被列為警示股，只能說又替台股寫下一個里程碑。

2026-03-04 11:50