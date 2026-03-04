聽新聞
台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價
中東戰事延燒，引發亞股再度重挫，韓股4日盤中跌幅超過一成再度觸發熔斷機制、日經225指數跌點超過2,000點或4%、台股也再次大跌超過千點，盤面上，期元大S&P石油（00642U）盤中大漲超過一成，成交量激增，且溢價幅度超過一成，投資人進場前宜留意合理折溢價。
盤中原油期貨漲幅約在1%，但期元大S&P石油12點過後有大筆買盤進場，推升成交量超過7.5萬張，創下近六年來新高，大筆買盤引發市價與淨值產生嚴重偏離，市價最高達22.63元，最大漲幅達17.31%，單日漲幅更高於槓桿型的期街口布蘭特正2（00715L）的7%，期元大S&P石油盤中溢價幅度高達17%。
近期國際經濟情勢變化劇烈，3日包含期元大S&P黃金正2溢價10.1%、期元大道瓊白銀溢價7.67%、中信中國50正2溢價6.51%、期元大S&P黃金溢價4.85%、兆豐洲際半導體溢價3.69%、期元大S&P原油反1溢價3.51%都有超過3.5%的溢價幅度。
提醒投資人在次級市場交易ETF時，請務必注意折溢價較高的狀況，當ETF溢價過高就有追價風險，市價終將與貼近淨值；進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意ETF折溢價風險及其商品特性。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
