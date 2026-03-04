快訊

台股 ETF 全盤皆墨 海外 ETF 逆勢抗跌

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

受到伊朗衝突升溫影響，市場下修今年降息預期，投資人恐慌情緒蔓延，台股4日一度暴跌逾1,400點，台股ETF全軍覆沒，盤面上以反向ETF、能源ETF為主要抗震族群。但值得一提的是，布局大型美股龍頭企業、資安題材的海外ETF也是亮點，包括統一FANG+（00757）、統一美國50（009811）、國泰網路資安（00875）等都逆勢上漲。

以色列與美國戰機對伊朗的戰事擴大，市場擔憂憂心戰事可能演變為長期區域戰爭，標普500指數下跌0.94%，道瓊工業指數跌0.83%、那斯達克指數1.02%，費城半導體指數更重挫4.58%，台積電ADR也大跌4.33%，成為今天台股重挫主因。

展望後市，統一投信投研團隊表示，從歷史經驗來看，戰爭範圍是否擴大、持續時間長短是影響股市關鍵。回顧最近的俄烏戰爭，甫開戰時股市反應較劇烈，但隨時間拉長，反應日益趨緩。本次美伊戰爭的後續觀察重點在於戰事是否擴大，以及是否造成新一波能源危機。回歸基本面，主要CSP今年度資本支出仍超預期增加，持續看好AI硬體供應鏈相關族群，遇拉回可擇優分批布局。

統一投信ETF團隊表示，00757成分股集中投資10檔美國頂尖巨頭，採用平均加權；而009811布局的產業覆蓋面廣，且涵蓋各產業龍頭，在不同市場環境下，皆能掌握輪動機會。2026年的AI升級不是概念炒作，而是產業從技術驗證走向商業變現的實質轉型。短線上遇回檔，可視為布局時機；長線投資人則可透過定期定額方式穩健累積部位，以時間換取複利空間，參與美國經濟與龍頭企業的長期增長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

0050竟然只排第5？2月市值型ETF績效榜出爐 009803單月大漲13.33%奪冠

保德信市值動能50（009803）預估每單位配發0.25元，比上期成長0.03元，單季殖利率約1.53%。 去年才掛牌的它，現在股價已經16元了，它發行價是10元唷！ 回顧2月份市值型ETF績效，第一名竟然是它，不是0050！ 春節連假結束後，短短4個交易日，2月就這樣結束了。整個月只有12個交易日，真的有點不過癮呀！ 不過台股這個月的氣勢，依舊擋不住。雖然2月初曾經短暫回檔2天，大盤一度失守32,000點，但隨後一路反攻，封關前站回33,000點，開紅盤後更一度衝上34,000點。 截至昨日（2月25日），加權指數已站上35,000點，2月單月加權報酬指數上漲10.45%，而且別忘了，這一切只發生在12個交易日之內。 這波行情的大功臣之一，依然是台積電（2330）。今日收在1,995元，昨日更是一度正式突破2,000元，還被列為警示股，只能說又替台股寫下一個里程碑。

台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

中東戰事延燒，引發亞股再度重挫，韓股4日盤中跌幅超過一成再度觸發熔斷機制、日經225指數跌點超過2,000點或4%、台股也再次大跌超過千點，盤面上，期元大S&P石油（00642U）盤中大漲超過一成，成交量激增，且溢價幅度超過一成，投資人進場前宜留意合理折溢價。

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）本季再次上調配息至每單位0.62元，殖利率約2.59%。該基金自成立以來已累計配發11次，填息率達72.73%。投資者需在3月18日前買進或持有以參與除息。

