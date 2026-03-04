快訊

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918高配息從0.565元漲至0.62元，漲幅達近10%。中央社
＊原文發文時間為3月3日

話說每個人都承認：高配息ETF的績效輸給市值型ETF很多，但是每次只要台股的權值股休息，ETF市場裡的討論聲浪，又會從市值型ETF轉回到高配息ETF身上，再加上最近幾支熱門的高配息ETF陸續公布配息金額，讓投資人現在把關注的焦點又對準了高配息ETF。

沒辦法！現在大盤因為美伊戰爭而下跌，外資、大戶若不砍權值股，不然要砍哪一種股？市值型ETF當然也被散戶跟著殺出，股價波動比較平穩的高配息ETF也就重新獲得青睞，而且一向很敢配的群益台灣精選高息（00919）、大華優利高填息30（00918）等高配息ETF這個時候還大幅提高配息金額來助陣，當然炒熱市場的熱度啦！

配息漲幅更勝淨值漲幅

我們就以基金規模不算小的00918（830億元）為例，上季每股配息0.565元，這次直接宣布配息增加到0.62元，漲幅將近10％，同一個期間的00918股價、基金淨值的漲幅也不過只有6％左右。

通常是基金淨值增加多少、配息才敢增加多少，不然基金的底氣就減弱了，可見00918這次的配息真的是「很敢配」。

00918能夠、也願意如此大方增加配息，原因不外乎以下幾點因素：

一、成份股漲勢助陣

00918的前幾大成份股包括長榮、中信金、國巨、聯電、廣達的股價最近都漲得不少，想必是經理人有信心在這次高配息完之後，這些個股仍然能夠持續上漲、累積下次配息的能量。

二、持有長榮大力丸

另一個拉高配息金額、熱門高配息ETF王者：00919有42％的持股都壓在金融股身上，反觀00918的成份股沒有那麼集中在金融股（只有25％）上面，第一大持股是長榮，持股比重高達9％，今年的長榮必定也會給出高股息，所以00918並不擔心：這次拉高配息，下一季的配息就沒錢可配了！

三、輸人不輸陣

台股的股東會、除息旺季即將來到，各個配息型ETF為了拉抬身價、炒熱話題，當然是用「拉高配息」這一招，所以00918也提早一季拉高配息金額、提前炒熱自家的配息題材。看看人家00919，拉高配息金額甚至還到每股0.78元的歷史紀錄啊！

講了這麼多，一句話！到底宣布拉高配息的00918現在可不可以買呢？

老話一句，如果你的投資目的是：創造穩定的現金流、想要長期無腦的領配息，以現在（3日）00918的股價跌到23.57元，單季配息殖利率來到2.6％，是可以買00918來當做乖兒子的。

如果你的投資目標是：儘快累積股市資產，那還是去買市值型或主動式ETF，會是比較適合你的選擇喔！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

