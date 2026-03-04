台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

盤面上，權值股成為重災區。台積電（2330）開盤即跌破1,900元，盤中最低觸及1,880元，對大盤形成明顯拖累；日月光（3711）一度重挫逾8%最弱勢。鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、國泰金（2882）等指標股跌幅也都超過半根停板，呈現「權值股倒、族群同步走弱」格局。

在外部不確定性升高、盤勢劇烈震盪之際，市場資金轉向防禦型配置，訴求「高配息、可望提供現金流」的高股息ETF再度受到關注。

FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻指出，中東戰事擴大疑慮牽動美股開低，但關鍵價位仍見承接買盤，主要指數雖收跌，低檔拉抬跡象明顯，整體呈現「弱中帶韌」。他認為，台股早盤雖偏弱開出，但下檔支撐仍有機會發揮，逢低分批布局的價值浮現。

江明鴻也提到，台股短線跌破五日線後，先前急漲行情可能轉為高檔震盪；不過，本週急跌逾千點後僅失守一條均線，顯示修正較偏向乖離收斂，整理反有助中長期趨勢延續，後續可觀察下半週是否出現止穩訊號。

操作上宜回歸基本面，優先配置具獲利支撐、現金流穩定的高股息與績優股，並可留意貨櫃航運、塑化等族群，作為地緣風險升溫下的對沖選項。

理財專家提醒，市場大幅波動時，高現金流產品可望扮演投資組合「穩定器」。由於多數高股息ETF成分股中，航運、金融比重相對高，相較高本益比成長股，股價震盪通常較小；加上定期配息機制，投資人可透過分批進場、以息收降低持有成本，度過震盪期。

隨3月除息旺季到來，高配息ETF排行也成為焦點。依CMoney統計（2026年3月3日），年化配息率居前者包括：00961（預估配息0.122元、年化14.2%）、00922（預估配息2元、年化12.9%）、00919（預估配息0.78元、年化12.8%）、00918（預估配息0.62元、年化10.5%），以及首次配息的00981A（預估配息0.41元、年化8.3%）等。

法人則示警，除中東衝突推升油價、牽動通膨預期外，若區域衝突擴大、甚至出現「海峽封鎖」等極端情境，全球航運與供應鏈恐再受干擾，利率路徑更難預判，市場波動可能放大。投資人除控管槓桿與部位外，透過高股息ETF建立現金流緩衝，仍是震盪市況下相對可行的。

代號 股票名稱 配息頻率 收盤價(元) 預估配息(元) 年化配息率(%) 00961 FT臺灣永續高息 月配 10.33 0.122 14.2 00922 國泰台灣領袖50 半年配 31.02 2 12.9 00919 群益台灣精選高息 季配 24.31 0.78 12.8 00918 大華優利高填息30 季配 23.57 0.62 10.5 00981A 主動統一台股增長 季配 19.8 0.41 8.3 00946 群益科技高息成長 月配 10.01 0.058 6.9 00915 凱基優選高股息30 季配 24.1 0.38 6.3 00935 野村台灣新科技50 半年配 38.63 1.2 6.2 00900 富邦特選高股息30 月配 14.53 0.075 6.2 00944 野村趨勢動能高息 月配 15.12 0.054 4.3

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。