台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

聯合新聞網／ 綜合報導
受美伊衝突持續升溫影響，台股開盤跳水走低，指數最低觸及32950點，盤中最大跌點逾1373點。盤面權值股帶頭下殺，台積電受ADR重挫拖累，開盤即失守1900元關卡。記者曾學仁／攝影

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

盤面上，權值股成為重災區。台積電（2330）開盤即跌破1,900元，盤中最低觸及1,880元，對大盤形成明顯拖累；日月光（3711）一度重挫逾8%最弱勢。鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、國泰金（2882）等指標股跌幅也都超過半根停板，呈現「權值股倒、族群同步走弱」格局。

在外部不確定性升高、盤勢劇烈震盪之際，市場資金轉向防禦型配置，訴求「高配息、可望提供現金流」的高股息ETF再度受到關注。

FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻指出，中東戰事擴大疑慮牽動美股開低，但關鍵價位仍見承接買盤，主要指數雖收跌，低檔拉抬跡象明顯，整體呈現「弱中帶韌」。他認為，台股早盤雖偏弱開出，但下檔支撐仍有機會發揮，逢低分批布局的價值浮現。

江明鴻也提到，台股短線跌破五日線後，先前急漲行情可能轉為高檔震盪；不過，本週急跌逾千點後僅失守一條均線，顯示修正較偏向乖離收斂，整理反有助中長期趨勢延續，後續可觀察下半週是否出現止穩訊號。

操作上宜回歸基本面，優先配置具獲利支撐、現金流穩定的高股息與績優股，並可留意貨櫃航運、塑化等族群，作為地緣風險升溫下的對沖選項。

理財專家提醒，市場大幅波動時，高現金流產品可望扮演投資組合「穩定器」。由於多數高股息ETF成分股中，航運、金融比重相對高，相較高本益比成長股，股價震盪通常較小；加上定期配息機制，投資人可透過分批進場、以息收降低持有成本，度過震盪期。

隨3月除息旺季到來，高配息ETF排行也成為焦點。依CMoney統計（2026年3月3日），年化配息率居前者包括：00961（預估配息0.122元、年化14.2%）、00922（預估配息2元、年化12.9%）、00919（預估配息0.78元、年化12.8%）、00918（預估配息0.62元、年化10.5%），以及首次配息的00981A（預估配息0.41元、年化8.3%）等。

法人則示警，除中東衝突推升油價、牽動通膨預期外，若區域衝突擴大、甚至出現「海峽封鎖」等極端情境，全球航運與供應鏈恐再受干擾，利率路徑更難預判，市場波動可能放大。投資人除控管槓桿與部位外，透過高股息ETF建立現金流緩衝，仍是震盪市況下相對可行的。

代號股票名稱配息頻率收盤價(元)預估配息(元)年化配息率(%)
00961FT臺灣永續高息月配10.330.12214.2
00922國泰台灣領袖50半年配31.02212.9
00919群益台灣精選高息季配24.310.7812.8
00918大華優利高填息30季配23.570.6210.5
00981A主動統一台股增長季配19.80.418.3
00946群益科技高息成長月配10.010.0586.9
00915凱基優選高股息30季配24.10.386.3
00935野村台灣新科技50半年配38.631.26.2
00900富邦特選高股息30月配14.530.0756.2
00944野村趨勢動能高息月配15.120.0544.3

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

