台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器
台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。
盤面上，權值股成為重災區。台積電（2330）開盤即跌破1,900元，盤中最低觸及1,880元，對大盤形成明顯拖累；日月光（3711）一度重挫逾8%最弱勢。鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）、國泰金（2882）等指標股跌幅也都超過半根停板，呈現「權值股倒、族群同步走弱」格局。
在外部不確定性升高、盤勢劇烈震盪之際，市場資金轉向防禦型配置，訴求「高配息、可望提供現金流」的高股息ETF再度受到關注。
FT臺灣永續高息（00961）基金經理人江明鴻指出，中東戰事擴大疑慮牽動美股開低，但關鍵價位仍見承接買盤，主要指數雖收跌，低檔拉抬跡象明顯，整體呈現「弱中帶韌」。他認為，台股早盤雖偏弱開出，但下檔支撐仍有機會發揮，逢低分批布局的價值浮現。
江明鴻也提到，台股短線跌破五日線後，先前急漲行情可能轉為高檔震盪；不過，本週急跌逾千點後僅失守一條均線，顯示修正較偏向乖離收斂，整理反有助中長期趨勢延續，後續可觀察下半週是否出現止穩訊號。
操作上宜回歸基本面，優先配置具獲利支撐、現金流穩定的高股息與績優股，並可留意貨櫃航運、塑化等族群，作為地緣風險升溫下的對沖選項。
理財專家提醒，市場大幅波動時，高現金流產品可望扮演投資組合「穩定器」。由於多數高股息ETF成分股中，航運、金融比重相對高，相較高本益比成長股，股價震盪通常較小；加上定期配息機制，投資人可透過分批進場、以息收降低持有成本，度過震盪期。
隨3月除息旺季到來，高配息ETF排行也成為焦點。依CMoney統計（2026年3月3日），年化配息率居前者包括：00961（預估配息0.122元、年化14.2%）、00922（預估配息2元、年化12.9%）、00919（預估配息0.78元、年化12.8%）、00918（預估配息0.62元、年化10.5%），以及首次配息的00981A（預估配息0.41元、年化8.3%）等。
法人則示警，除中東衝突推升油價、牽動通膨預期外，若區域衝突擴大、甚至出現「海峽封鎖」等極端情境，全球航運與供應鏈恐再受干擾，利率路徑更難預判，市場波動可能放大。投資人除控管槓桿與部位外，透過高股息ETF建立現金流緩衝，仍是震盪市況下相對可行的。
|代號
|股票名稱
|配息頻率
|收盤價(元)
|預估配息(元)
|年化配息率(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|月配
|10.33
|0.122
|14.2
|00922
|國泰台灣領袖50
|半年配
|31.02
|2
|12.9
|00919
|群益台灣精選高息
|季配
|24.31
|0.78
|12.8
|00918
|大華優利高填息30
|季配
|23.57
|0.62
|10.5
|00981A
|主動統一台股增長
|季配
|19.8
|0.41
|8.3
|00946
|群益科技高息成長
|月配
|10.01
|0.058
|6.9
|00915
|凱基優選高股息30
|季配
|24.1
|0.38
|6.3
|00935
|野村台灣新科技50
|半年配
|38.63
|1.2
|6.2
|00900
|富邦特選高股息30
|月配
|14.53
|0.075
|6.2
|00944
|野村趨勢動能高息
|月配
|15.12
|0.054
|4.3
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
