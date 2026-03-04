快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

00981T 第三次配息出爐 每受益權單位擬配發0.057元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T），迎來掛牌上市以來第3次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.057元，預計3月17日除息，4月14日發放，有意參與除息的投資人，3月16日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，近日美、伊衝突為投資市場帶來不確定因素，引發風險溢價跳升，由於伊朗已宣布封鎖荷姆茲海峽，影響也擴散至能源與物流中段的威脅。短線而言，原油及天然氣價格走高與航運成本上升在所難免，但以當前局勢來看，此次軍事衝突事件對股市的干擾應是短期的，長線對全球通貨膨脹、經濟成長，及企業獲利影響應有限。

受戰事帶來的不確定性，短線避險資產價格上揚，股市估值（P/E）下修，股價表現略受承壓；另外，受市場避險情緒帶動，資金流入債市，美國10年期公債殖利率下降5個基點、30年期公債殖利率則下跌3個基點。在衝突尚未結束、避險情緒升溫的格局下，加上美國維持偏寬鬆貨幣政策，市場資金動能相對充裕，債券殖利率因而可能呈現下行趨勢；債券可望提供相對穩定之現金流表現，可做為投資組合分散風險之重要投資工具。

短線干擾期間，平衡凱基雙核收息布局7成BBB級債券部位，有望降低波動度，展現相對抗跌特性；長線來看，台股與AI產業發展趨勢未變，相關供應鏈台廠在今年元月繳出歷年單月新高的出口額，平衡凱基雙核收息股票部位布局台股25大上市公司，有望承接其成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

凱基 公債殖利率 天然氣價格

延伸閱讀

BBB 級債 ETF 年配逾6% 逆勢吸金

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

台股ETF除息大秀 來了

債市成股市回檔避風港 這檔主動非投等債 ETF 配0.08元、年化配息逾9%

相關新聞

00919霸氣配0.78元粉碎質疑！成分股底氣十足…杉本：確實讓人眼睛一亮

群益台灣精選高息（00919）首次宣布2026年配息達0.78元，創下歷史新高，突顯成分股獲利與現金流的強勁動能。

00918超敢配0.62元底氣何在？淨值漲6％配息卻狂增10％…3大關鍵原因曝光

00918超敢配息0.62元，配息漲幅達10％，超越淨值漲幅的6％。主要原因包括成份股長榮等漲勢助陣、擁有穩定股息來源，以及台股除息旺季的競爭策略。適合尋求穩定現金流的投資者。

台股崩1300點、權值股重災！00961靠14.2%高息避險 法人：高息ETF是震盪市穩定器

台股今（4）日上演急殺行情。受美伊戰局升溫、避險情緒升高影響，美股四大指數周二全面收黑，台股開盤後賣壓湧現，盤中一度暴跌逾1,300點，最低下探32,950.04點，接連失守3萬4、3萬3兩大心理關卡，市場氣氛轉趨保守。

0050竟然只排第5？2月市值型ETF績效榜出爐 009803單月大漲13.33%奪冠

保德信市值動能50（009803）預估每單位配發0.25元，比上期成長0.03元，單季殖利率約1.53%。 去年才掛牌的它，現在股價已經16元了，它發行價是10元唷！ 回顧2月份市值型ETF績效，第一名竟然是它，不是0050！ 春節連假結束後，短短4個交易日，2月就這樣結束了。整個月只有12個交易日，真的有點不過癮呀！ 不過台股這個月的氣勢，依舊擋不住。雖然2月初曾經短暫回檔2天，大盤一度失守32,000點，但隨後一路反攻，封關前站回33,000點，開紅盤後更一度衝上34,000點。 截至昨日（2月25日），加權指數已站上35,000點，2月單月加權報酬指數上漲10.45%，而且別忘了，這一切只發生在12個交易日之內。 這波行情的大功臣之一，依然是台積電（2330）。今日收在1,995元，昨日更是一度正式突破2,000元，還被列為警示股，只能說又替台股寫下一個里程碑。

台股洩千點 00642U爆量溢價超過一成 投資人需留意合理折溢價

中東戰事延燒，引發亞股再度重挫，韓股4日盤中跌幅超過一成再度觸發熔斷機制、日經225指數跌點超過2,000點或4%、台股也再次大跌超過千點，盤面上，期元大S&P石油（00642U）盤中大漲超過一成，成交量激增，且溢價幅度超過一成，投資人進場前宜留意合理折溢價。

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）本季再次上調配息至每單位0.62元，殖利率約2.59%。該基金自成立以來已累計配發11次，填息率達72.73%。投資者需在3月18日前買進或持有以參與除息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。