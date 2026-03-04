0050竟然只排第5？2月市值型ETF績效榜出爐 009803單月大漲13.33%奪冠

保德信市值動能50（009803）預估每單位配發0.25元，比上期成長0.03元，單季殖利率約1.53%。

去年才掛牌的它，現在股價已經16元了，它發行價是10元唷！

回顧2月份市值型ETF績效，第一名竟然是它，不是0050！

春節連假結束後，短短4個交易日，2月就這樣結束了。整個月只有12個交易日，真的有點不過癮呀！

不過台股這個月的氣勢，依舊擋不住。雖然2月初曾經短暫回檔2天，大盤一度失守32,000點，但隨後一路反攻，封關前站回33,000點，開紅盤後更一度衝上34,000點。

截至昨日（2月25日），加權指數已站上35,000點，2月單月加權報酬指數上漲10.45%，而且別忘了，這一切只發生在12個交易日之內。

這波行情的大功臣之一，依然是台積電（2330）。今日收在1,995元，昨日更是一度正式突破2,000元，還被列為警示股，只能說又替台股寫下一個里程碑。

再來看到大家最熟悉的元大台灣50（0050），股價也回到81.15元。回想我當初進場買0050時才70多元，而且那還是「分割前」的價格，現在分割後又回到80多元了，這漲幅真的很有感。

0050單月再漲11.78%，今年以來漲幅來到25.23%，但這次只排第5名，甚至和第4名的富邦台50（006208）只差0.02%，競爭非常激烈。

第2名與第3名則是富邦摩台（0057）、兆豐藍籌30（00690），兩檔今年以來含息報酬只差0.01%，分別為25.43%與25.42%，和0050、006208的差距其實都不大。

真正讓我驚訝的，是這次的第 1 名是由保德信市值動能50（009803）拿下。

它2月單月上漲13.33%，漲幅僅次於本月剛掛牌的凱基台灣TOP50（009816），也推升今年以來報酬來到26.65%。

而且它3月也即將迎來除息，我會再另外寫一篇，幫大家拆解它 2 月為什麼這麼強，以及這次配息金額值不值得參與，至於本月新星009816 ，掛牌後討論度也很高，後續有機會我也會來幫大家再寫個分析。

