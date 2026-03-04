兆豐台灣豐收主動式 ETF 3月4日開募

兆豐投信4日起募集兆豐台灣豐收主動式ETF（00996A），不同於市面上受限於單一主題的產品,00996A核心選股哲學為：「傳產股、科技股,會成長的都是好股票」，不預設立場，從台股「上市市值前150大+上櫃市值前50大」企業中，精選50至70檔好股,搶攻全產業成長紅利。

00996A擬任基金經理人王仲良指出，該基金將有六成以上資金配置於成長性佳的中大型股，透過紮實的基本面研究，精選現金流穩定、競爭力突出的「豐收型企業」，目標不只是追蹤大盤，更是要創造優於大盤的報酬表現(β增值)；其餘資金則不受產業限制，全面布局具潛力的小型股，藉由量化模型輔助，積極創造α報酬。

擬任基金經理人王仲良分析，進入AI時代後，具規模優勢的中大型企業更能投入高額資本支出,形成「大者恆大」的競爭格局；然而，依據CMoney統計，近三年中小型潛力個股的成長爆發力同樣亮眼。因此，00996A 結合經理人主動判斷與量化模型，無論是AI供應鏈或是傳產轉型指標股，只要具備快速成長潛力優勢，皆有機會納入配置，協助投資人提前卡位,精準布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。