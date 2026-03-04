BBB 級債 ETF 年配逾6% 逆勢吸金

中東戰事影響持續擴大，全球股市重挫，資金湧向債市避險，根據彭博統計，10年期美債殖利率反彈至4.07%、30年期美債殖利率也彈升約4.71%，由於市場擔心中東地緣政治持續，武裝戰情可能升高，投信法人認為，短期資金將轉向較高殖利率的投資等級債停泊，其中，又以BBB級投資等級債ETF，目前鎖定年化殖利率逾6%以上個債，在高信評保護下，市場青睞程度大增，若相關ETF再增加高配息誘因，有望成為資金避風險。

根據CMoney統計，3月展開除息的投資等級債券中，從年化配息率排序，表現最好的前十檔投等債ETF以新光（00970B）、兆豐00957B兩檔年配息率都突破6.2%以上，年化配息率表現亮眼；至於富邦00740B、台新00980B、統一00966B、群益00937B、00985B及大華00959B等，年化配息率也超過5.5%，配息率表現出色。

券商財富管理主管表示，目前海外投資等級債券ETF，受到美戰情局勢詭譎多變影響，市場投資熱度開始升溫，預料將吸引一波從股市撤離轉進債券的資金停泊，從年化配息率來看，3月即有多檔相關債券ETF展開除息，投資人鎖定高配息的投等債ETF，可優先掌握收息優勢，成抗戰收息資產的避險新寵。

根據各家投信官網資料顯示，3月除息的投資等級債券ETF中，年化配息率最高是00970B，目前官網公布配息初估金額配發0.052元，以3月3日淨值計算，單次殖利率約0.55%，年配息率高達6.55%，除息日預定3月16日、最後買進日為3月13日，投資人若參與3月除息，4月7日將能現金入帳。

00970B經理人劉恆誌表示，今年美伊戰事及後續地緣政治衝擊不確定升溫下，目前債券ETF追求短線價差空間有限，投資人如果想轉作長期配置考量，或願意定期存債，作為未來固定領息使用，建議可以挑選具高配息、擁高票息率及享高殖利率的美國BBB級投資級債ETF。

劉恆誌認為，選擇BBB級投資債的理由有二點：一是今年美國優質公司債市場，仍受惠於美勞動市場溫和、通膨壓力改善、市場預期聯準會仍有降息空間等利基；二是標普500大企業財報表現亮眼，整體優質企業債的違約風險偏低，儘管近期有中東地緣政治及戰情衝擊，導致新台幣匯率波動大，影響國內ETF價格，但美國經濟數據正面，現在卡位長天期BBB投資級債，享有較高殖利率，加上後續市場避險資金動能挹注，相關債券價格仍有上揚空間。

台新投信強調，在債市殖利率高檔、企業信用穩健環境下，BBB級公司債兼具投資等級品質與高收益魅力，投資人若鎖定長天期的BBB投資級債作中長線布局，甚至定期存債，更能捕捉未來降息紅利，現享較高收益與平衡股市波動風險。建議投資人現在可以把握BBB級債券ETF卡位良機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。