快訊

指導警員洗車「不雅吮指」犯眾怒 派出所所長慘遭拔官調任「後勤警務員」

美軍轟炸伊朗最新戰果！橫掃2000目標擊沉17艘艦艇 動用新型精準飛彈

伊朗封鎖荷莫茲海峽是虛張聲勢？美國反制不是頭一回

聽新聞
0:00 / 0:00

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

聯合新聞網／ 要不要來點稀飯套餐
大華優利高填息（00918）再度調升配息，預估每單位配發0.62元，單季殖利率約2.59%。記者杜建重／攝影
大華優利高填息（00918）再度調升配息，預估每單位配發0.62元，單季殖利率約2.59%。記者杜建重／攝影

大華優利高填息（00918）上周公告配息，本季再次加碼0.055元，預估每單位配發0.62元。以公告當日收盤價23.93元計算，單季殖利率約2.59%。

（話說，它最近幾次殖利率幾乎都落在 2.5% 左右，我下一季也打算用這個區間來推估配息看看 ）

本次為連續第二季調升配息，上上期配發0.52元，上期配發0.565元，而上期更只花了17個交易日就完成填息，填息速度相當不錯。

自成立以來，00918 已累計配發11次，總配息達7.845元（含本期0.62元），其中8次完成填息，填息率約72.73%，近3次更是全數填息。

至於過去未填息的3次，主要落在2024年8月與2025年4月兩波市場修正期間，當時整體盤勢轉弱，對各大高股息來說，填息難度相對提高。

目前股價也回到23元附近，與兩年前同期水位差不多。接下來關注的重點，就是能否延續動能，先順利完成填息，再進一步挑戰26元關卡。

至於本季持有幾張會被課稅？就還要等到3/17公布股利組成後才會做推估，到時候我也會幫大家整理圖卡。

不過從近期幾次配息的組成來看，股利所得占比還是比較高，前2次大概持有約30~40張左右就可能觸及補充保費門檻。本季我個人預期還會以高股利所得為主，但資本利得占比有機會再拉高一些。

你覺得它這季的配息表現如何？你滿意嗎？若想參與本期除息，最晚要要3月18號前買進或持有，3月19號除息，並在4月14號發放股利。

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

季配息 00918大華優利高填息30 ETF

延伸閱讀

009816累積60張…單壓風險很高？杉本：靠00918、00878、00919帶來穩定的現金流

記憶體喊全年缺貨卻跌停！網酸：「利多新聞連發」等於過氣族群

川普警告「還沒用力揍伊朗」⋯網憂衝擊股市：不要亂進場！

00918、00919擺脫降息頹勢！杉本試算「甜甜加碼價」：前者回本較快、後者加碼機會多

相關新聞

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）本季再次上調配息至每單位0.62元，殖利率約2.59%。該基金自成立以來已累計配發11次，填息率達72.73%。投資者需在3月18日前買進或持有以參與除息。

00918、00919擺脫降息頹勢！杉本試算「甜甜加碼價」：前者回本較快、後者加碼機會多

2026年台股走勢震盪，在高通膨與關稅議題夾擊下，高股息ETF依然是投資人的避風港。財經YouTube杉本近日發布最新評比，針對兩大熱門標的大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）展開全面盤點。杉本指出，投資高股息不只要看殖利率，更要計算「成本回收速度」與「稅務成本」。

009816累積60張…單壓風險很高？杉本：靠00918、00878、00919帶來穩定的現金流

杉本近日加碼凱基台灣TOP 50（009816），累積持有60張，但他警告單壓風險高，因為該ETF成立時市場位於高點。他提倡高股息ETF作為現金流基礎，以降低市場波動帶來的心理壓力。

006208常折價較划算？網指「長期投資沒差」：1關鍵會少賺錢

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）長期被視為高度相似標的，不過有網友發現006208經常出現0.3%至0.5%折價，質疑若內扣費用僅差0.01%，是否長期買006208反而更便宜。貼文曝光後，引發PTT股板討論，焦點集中在「折溢價是否真的有利」以及長期投資該看短期價差還是總費用率。

海外ETF配息有看頭 45檔16日起陸續上陣

九檔台股ETF在3月開出亮眼的配息成績單，不讓台股ETF專美於前，海外ETF配息也有亮點，包含平衡型及亞洲股票ETF配息金額也創下新高，至於大多數的債券ETF配息金額都持穩表現。

台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。