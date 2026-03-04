00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）上周公告配息，本季再次加碼0.055元，預估每單位配發0.62元。以公告當日收盤價23.93元計算，單季殖利率約2.59%。

（話說，它最近幾次殖利率幾乎都落在 2.5% 左右，我下一季也打算用這個區間來推估配息看看 ）

本次為連續第二季調升配息，上上期配發0.52元，上期配發0.565元，而上期更只花了17個交易日就完成填息，填息速度相當不錯。

自成立以來，00918 已累計配發11次，總配息達7.845元（含本期0.62元），其中8次完成填息，填息率約72.73%，近3次更是全數填息。

至於過去未填息的3次，主要落在2024年8月與2025年4月兩波市場修正期間，當時整體盤勢轉弱，對各大高股息來說，填息難度相對提高。

目前股價也回到23元附近，與兩年前同期水位差不多。接下來關注的重點，就是能否延續動能，先順利完成填息，再進一步挑戰26元關卡。

至於本季持有幾張會被課稅？就還要等到3/17公布股利組成後才會做推估，到時候我也會幫大家整理圖卡。

不過從近期幾次配息的組成來看，股利所得占比還是比較高，前2次大概持有約30~40張左右就可能觸及補充保費門檻。本季我個人預期還會以高股利所得為主，但資本利得占比有機會再拉高一些。

你覺得它這季的配息表現如何？你滿意嗎？若想參與本期除息，最晚要要3月18號前買進或持有，3月19號除息，並在4月14號發放股利。

◎感謝 要不要來點稀飯套餐 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。