高市戰略發威 這檔日股 ETF 後市受矚目

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

高市早苗勝選後，日本政策主軸更明確：「擴大財政、強化國防、深耕半導體」帶動股市結構性行情。日本眾議院自大選落幕，當選的單獨席次創下創黨以來新高，高市早苗率自民黨單獨取得最大席次，有利未來數年的日本政治格局。高市宣示將以「負責且積極的財政政策、安保強化、情報能力提升」為施政重點。野村投信表示，日股 2026年仍具上行空間，選後「政策確定性 + 財政推進」主軸明確，加上通膨回落及利率漸進正常化，有利日股後市。

野村日本東證ETF（009812）經理人張怡琳表示，高市選後隔週日本股市創高，Nikkei 225 與 TOPIX 指數相繼刷新歷史新高，在政策推動下，日股三大板塊領漲：

1.房地產：利率節奏的再確認。日本銀行（BOJ）持續政策正常化，但1月整體通膨降至1.5%、核心通膨2.0%，符合「溫和下行、再觀察」的環境；BOJ目前引導無擔保隔夜拆款利率約0.75%，官方展望亦指今年上半年CPI年增率可能短暫低於2%。市場據此推演：貨幣政策仍偏漸進，資金成本的「不急轉彎」為不動產與商用資產評價提供支撐。

2.資訊科技：經濟安保的延伸。在《經濟安全保障推進法》框架與政府半導體重建策略下，供應鏈韌性與先進製造成共識；Rapidus 釋出2nm PDK並由IBM擴大在北海道據點支持；同時台積電熊本二廠節點升級至3nm，日本在先進製程與設備/材料的戰略地位持續增強。

3.工業：國防與基礎建設的能見度。內閣已核定2026年度防衛預算創新高、邁向GDP 2%目標，並持續落實《防衛力整備計畫》，包含無人機戰力、長程飛彈與「SHIELD」多層濱海防禦等重點；高市被視為安保鷹派，市場因此提高對防務、基建、重工與電力設備等中長期訂單能見度。

高市將推動情報機構法制化、更新「自由開放的印太」戰略；野村投信投資策略部副總經理樓克望指出，LDP以316席單黨三分之二多數，賦予日本政府更大政策推進空間，對財政擴張與安保調整之預期升溫。在貨幣與通膨方面，1月CPI年增1.5%，創2022年3月來低點；BOJ一月展望亦指上半年CPI或低於2%，但薪資–物價的互動機制仍在，年內政策正常化將視景氣與物價而定。

日本的「半導體復興」在今年2月出現三個具體進展

在科技股方面，Rapidus公布2nm原型進度並向首批客戶提供PDK，此外，IBM將在千歲增設據點支援2nm開發，政府與民間資金亦持續到位，鎖定2027年量產窗口。此外，TSMC熊本二廠預計導入3nm，與既有產線（12/16、22/28nm）形成先進+成熟的雙軌供給，進一步鞏固日本在AI、汽車與工業晶片供應的關鍵環節。另一方面，2026年度日本防衛預算聚焦無人戰力、長程飛彈與海空域監視；「SHIELD」等專案將加速無人載具與多域融合，挹注國內防務供應鏈。

2026年投資日股為何不單押產業，而是「一次打包日本」？

張怡琳分析，在「高市交易」下，若僅押注半導體，可能錯過低利受惠的地產與安保/基建受惠的工業輪動；若只買重工業，又可能錯過科技與金融。對多數長線投資人而言，以TOPIX作為核心部位、廣納日本大型至中小型龍頭，更能完整承接「寬鬆 × 國防 × 科技」三重政策紅利，並兼顧輪動彈性。

為便於投資人以新台幣直接參與日本大盤，009812（連結1306.JP）以TOPIX為核心承接輪動，至少90%資產投資於東京交易所掛牌之NEXT FUNDS TOPIX ETF（1306.JP），以貼近TOPIX之總報酬表現；不配息、採累積型，加上1306.JP為日本規模最大的TOPIX ETF之一，資產規模逾30兆日圓、流動性充足，適合國人長期投資日股優質標的，亦是投資人一次打包日股投資的便捷管道。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

貨幣政策 IBM 日本

