00918、00919擺脫降息頹勢！杉本試算「甜甜加碼價」：前者回本較快、後者加碼機會多

＊原影片日期2月25日。

2026年台股走勢震盪，在高通膨與關稅議題夾擊下，高股息ETF依然是投資人的避風港。財經YouTube杉本近日發布最新評比，針對兩大熱門標的大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）展開全面盤點。杉本指出，投資高股息不只要看殖利率，更要計算「成本回收速度」與「稅務成本」。

擺脫2025年頹勢 兩檔ETF績效回神

回顧2023至2024年的ETF元年，各類產品蓬勃發展，特別是動輒6-10%的殖利率深受市場青睞。

根據杉本統計截至2026年2月20日的最新數據，00918與00919皆已擺脫2025年第二季績效不佳的陰霾，00918近季績效達8.25%，而00919則展現強大動能，近季績效高達15.06%。

在配息方面，00918近季發出0.565元，維持一貫穩定水準；00919雖不復往日0.72元的盛況，但單季配息0.54元仍支撐其年化殖利率維持在9%以上。

杉本分析，若以近一年配息來看，00918今年配發2.485元創下新高，00919則發出2.52元，兩者表現皆在伯仲之間。

殘酷大PK：00918回本速度勝出

投資人最關心的「回本年數」，杉本以領息角度進行精算。

若以目前00918股價23.22元、年配息2.26元計算，現在買入約需10.3年即可回收初始投資成本，達成「零成本投資」；而00919以股價23.72元、年配息2.16元試算，則需約11年才能回本。

「從領息角度看，00918的回收速度確實比00919快了近一年」，杉本表示，這對於追求儘速降低成本、建立防禦部位的長期存股族來說，00918具備微幅優勢。

不過，他也強調00919的股性相對活潑，較容易創造低位加碼、降低成本的機會。

避開二代健保 存股張數有密碼

針對領息族最頭痛的二代健保費（單次給付達2萬元以上即徵收），杉本特別拆解了兩檔ETF的配息來源。其中，只有「股利所得（54C）」會被課徵健保費。

00918： 最新一季54C佔比約82.83%，換算後若持有超過42張（投資金額約97.5萬）就有可能被扣費。 00919： 最新一季54C佔比高達100%，因此存超過37張（投資金額約87.8萬）就可能達標扣費門檻。

杉本建議投資人應持續追蹤配息組成，作為資金配比與稅務管控的參考。

打造現金流：定期定額如何加薪3萬？

若想達成「每月加薪」目標，杉本透過複利模型試算。

若每年初購入12張00918並將股息再投入，第4年即可實現每月1萬元被動收入，第9年則可達到每月3萬元。同樣的計畫，00919則需分別在第5年與第10年達成。

最後，杉本試算判定兩標的的目前位階，00918的合理價為22.5元，目前股價稍顯偏高；00919合理價則在21.6元左右。他提醒投資人，買在合理價以下，不僅殖利率能站穩10%以上，回本時間也能進一步縮短。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。