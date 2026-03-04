海外 ETF 人氣前十強 漲勢亮眼

海外ETF今（2026）年投資人數增加最強的人氣王包括：國泰費城半導體（00830）、中信日本商社（00955）、新光美國電力基建（009805）、元大尸S&P500（00646），及第一太空衛星（00910）等五檔增加人數皆逾萬人，這幾檔ETF當中多數今年表現亮麗，其中漲勢最強勁的是第一金太空衛星ETF，漲幅達28.19%。

第一金太空衛星ETF經理人曾萬勝指出，漲勢強勁的黑天科技（BlackSky Technology）、行星實驗室（Planet Labs）等，主要受惠軍事行動直接刺激市場對高空情報監測、偵察等服務需求，這兩家公司主要提供高頻衛星圖像及數據分析服務，衝突期間帶動訂單預期及股價飆升；火箭實驗室（Rocket Labs）也受惠國防用途衛星及火箭發射需求，及近期高音速發行測試等，展現太空科技優勢發展地位等。

市場處於「地緣政治高感期」對太空衛星股帶動需求預期與股價支撐，曾萬勝說明，川普政府在近期宣布2027年美國國防預算，由9,010億美元，大幅上調至1.5兆美元，強化「太空軍」與衛星防禦系統等核心支出項目；加上各國政府強化「主權太空」趨勢形成，地緣政治干擾下，各國政府建立「主權發射」能力與獨立衛星通訊鏈，都有利支撐火箭及衛星等廠商的訂單需求與營運後市。

第一金太空衛星ETF每年2月、8月進行成份股定審，隨後進行成份股調節及投資成份股等權重再平衡，近期適逢成份調節，有利成份高檔鎖住獲利，回檔逢低加碼，第一金太空衛星ETF為全台最純太空衛星ETF，主要投資火箭發射、低軌衛星、高空探測等投資標的，是目前台灣投資人參與全球太空通訊、低軌衛星商機最簡便的投資工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。