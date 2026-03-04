快訊

金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
成分股持有金融股二成以上，3/3成交量前十名台股ETF近期表現。資料來源：CMoney

台股本周已連跌三日，3萬3千點大關失守，不過觀察金融股在財報獲利佳的利多下相對抗跌，富邦金（2881）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）等多檔金控股價相對強勢，也讓金融持股比例高的台股ETF具抗跌。市場法人表示，金融股評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力，是平衡投資組合風險最加價值股，投資人可選擇含金量高的台股ETF。

統計83檔台股ETF中共有49檔持有金融股，持有金融股占比前五名以元大MSCI金融（0055）持有96.48%最高，其他群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）也都有4成以上。以3月3日價量表現來看，00919成交量36.4萬張最熱絡，股價小跌0.12%也是最抗跌，再以近一周來看，00919上漲0.79%績效居冠。

法人表示，00919甫公告第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上，因此吸引投資人在大盤大跌之際卡位息利雙收投資契機，00919這次除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，國人熱愛的台股ETF中，在成分股擁有電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

00919經理人謝明志表示，金控中的銀行目前在降息循環中，債券殖利率曲線轉趨陡峭，有利存放款利差擴大。加上金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀。

整體而言，投資不能偏廢，所以投資不能沒有AI，也不能只有AI，適度的產業分散，在股市高檔之際，可以不追高的方式多元佈局具投資價值的獲利成長性產業。將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，也可望同時享受資產增值的台股大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00918配息連兩季加碼！單季配發0.62元殖利率破2.5％…狂秀高填息實力

大華優利高填息（00918）本季再次上調配息至每單位0.62元，殖利率約2.59%。該基金自成立以來已累計配發11次，填息率達72.73%。投資者需在3月18日前買進或持有以參與除息。

00918、00919擺脫降息頹勢！杉本試算「甜甜加碼價」：前者回本較快、後者加碼機會多

2026年台股走勢震盪，在高通膨與關稅議題夾擊下，高股息ETF依然是投資人的避風港。財經YouTube杉本近日發布最新評比，針對兩大熱門標的大華優利高填息30（00918）與群益台灣精選高息（00919）展開全面盤點。杉本指出，投資高股息不只要看殖利率，更要計算「成本回收速度」與「稅務成本」。

009816累積60張…單壓風險很高？杉本：靠00918、00878、00919帶來穩定的現金流

杉本近日加碼凱基台灣TOP 50（009816），累積持有60張，但他警告單壓風險高，因為該ETF成立時市場位於高點。他提倡高股息ETF作為現金流基礎，以降低市場波動帶來的心理壓力。

006208常折價較划算？網指「長期投資沒差」：1關鍵會少賺錢

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）長期被視為高度相似標的，不過有網友發現006208經常出現0.3%至0.5%折價，質疑若內扣費用僅差0.01%，是否長期買006208反而更便宜。貼文曝光後，引發PTT股板討論，焦點集中在「折溢價是否真的有利」以及長期投資該看短期價差還是總費用率。

海外ETF配息有看頭 45檔16日起陸續上陣

九檔台股ETF在3月開出亮眼的配息成績單，不讓台股ETF專美於前，海外ETF配息也有亮點，包含平衡型及亞洲股票ETF配息金額也創下新高，至於大多數的債券ETF配息金額都持穩表現。

台股原型ETF抗亂流 航運、金融股擔綱撐盤要角

中東戰事延燒，台股再度面臨壓力測試，早盤漲169點後翻黑帶量下殺，終漲大跌771點或2.19%，以34,323點收單日最低，類股由航運、金融股擔當要角，帶動台股原型ETF中的永豐優息存股（00907）逆勢收紅、群益台灣精選高息（00919）等高息ETF也抗跌。

