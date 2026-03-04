金融股獲利保底 含金量高 ETF 具護底攻高

台股本周已連跌三日，3萬3千點大關失守，不過觀察金融股在財報獲利佳的利多下相對抗跌，富邦金（2881）、台新新光金（2887）、凱基金（2883）等多檔金控股價相對強勢，也讓金融持股比例高的台股ETF具抗跌。市場法人表示，金融股評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力，是平衡投資組合風險最加價值股，投資人可選擇含金量高的台股ETF。

統計83檔台股ETF中共有49檔持有金融股，持有金融股占比前五名以元大MSCI金融（0055）持有96.48%最高，其他群益台灣精選高息（00919）、國泰股利精選30（00701）、凱基優選高股息30（00915）、復華富時高息低波（00731）也都有4成以上。以3月3日價量表現來看，00919成交量36.4萬張最熱絡，股價小跌0.12%也是最抗跌，再以近一周來看，00919上漲0.79%績效居冠。

法人表示，00919甫公告第12次配息金額0.78元創新高，預估年化配息率12.82%，為連續12季維持10%以上，因此吸引投資人在大盤大跌之際卡位息利雙收投資契機，00919這次除息日為3月17日，參與除息最後買進日為3月16日，有興趣的投資人可多留意相關投資契機。

群益投信台股ETF研究團隊表示，國人熱愛的台股ETF中，在成分股擁有電子、傳產、金融配置比例具有分散風險的效益，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。相對其他類股，金融股股利與股價表現呈現穩中求勝，高含金量的台股ETF，適合穩健型、長期投資的投資人。

00919經理人謝明志表示，金控中的銀行目前在降息循環中，債券殖利率曲線轉趨陡峭，有利存放款利差擴大。加上金融市場熱絡，進一步帶動財富管理與證券業經紀業務的手續費收入，以及證券自營所創造的資本利得也將十分可觀。

整體而言，投資不能偏廢，所以投資不能沒有AI，也不能只有AI，適度的產業分散，在股市高檔之際，可以不追高的方式多元佈局具投資價值的獲利成長性產業。將眼光著眼在打造穩定現金流的股票ETF，在領息之餘，也可望同時享受資產增值的台股大趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。