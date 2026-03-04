快訊

009816累積60張…單壓風險很高？杉本：靠00918、00878、00919帶來穩定的現金流

聯合新聞網／ 杉本來了

＊原文發文時間為2月27日

最近杉本再加碼凱基台灣TOP 50（009816），為杉本市值型ETF比重再拉高一些，目前累積009816 60張。

雖然這支ETF最近很火熱，不過單壓009816其實風險是高的，009816雖然單張成本低，但它是在台股相對高點附近成立並開始建倉。

這代表什麼呢？ 代表它的初始成本區間偏高。

低單價不代表低風險，真正的風險來自於ETF的「建倉位置」。

如果市場進入修正期，新成立的ETF可能會面臨短期淨值壓力。所以我們要問自己，如果009816跌落30%我們還有資金可以加碼嗎？還有心態是否扛得住？

杉本認為投資節奏很重要，先建立高股息ETF作為現金流基礎，再逐步布局009816，能讓整體配置更穩定，當市場波動時，高股息帶來的配息有助於降低心理壓力。

也避免單壓新標的時面臨價格震盪，卻沒有收益來源的情況，讓資產成長走得更長遠。

杉本本身建立了群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）等高股息ETF，約莫200張左右，它們能為杉本帶來穩定的現金流，也能在困難的時候，好好維持住009816的持股。

先有現金流，再談成長。高股息ETF，是讓資產站穩的地基；009816，才是往前走的引擎。

不是不能先買，而是沒有配息的波動，容易讓人撐不到趨勢真正發動的那一天。

投資不是衝最快，是讓自己在市場震盪時，還能穩穩待著。

不追高、不猜點，只相信時間與紀律。

存的是股票，也是未來的安心

雖然杉本走得慢，但是不會輕言放棄

一起加油吧

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00878國泰永續高股息 009816凱基台灣TOP50 不配息

