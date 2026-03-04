六檔新ETF產品 本月報到

主動式ETF持續火熱，根據集保戶股權分散最新統計，主動式ETF受益人數上周增加3.2萬人，總人數來到104.7萬人。目前市面上有11檔主動式台股ETF、五檔主動式海外股票ETF、五檔主動式債券ETF。進入3月還有包括主動群益美國增長（00997A）等六檔新產品將募集，為市場增添新動能。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，美股牛市多年，雖然地緣政治議題與估值疑慮時而為市場帶來波動干擾，但仍不改美股多頭趨勢。台股也是投資人最熟悉的市場，因此建議投資人可以透過主動美股加主動台股位投資組合，增加投資效益。

主動群益美國增長ETF 經理人吳承恕指出，美股在全球股市中居主導地位，並且在AI科技、生技醫療、國防航太、金融科技等領域中扮演領頭羊角色，可說是資產配置中必備的一環。近期美國軟硬數據表現都優於預期，在企業財報方面，最近一季S&P500指數成分企業，超過七成獲利表現優於預期，市場預估2026年S&P500企業獲利年增率，將呈現逐季加速成長態勢，搭配資金環境仍處寬鬆，有助支持美股表現延續。

而昨（3）日台股大跌，多檔美股ETF逆勢上揚，其中主動統一全球創新ETF更在盤中創歷史新高價，周漲3.6%。法人表示，催化這波漲勢的，是輝達宣布與光學技術公司Lumentum及元件製造商Coherent簽署長期合作協議，兩檔個股應聲上漲。而Lumentum與Coherent正是主動統一全球創新ETF的重倉持股。

根據投信官網，主動統一全球創新ETF的持股，涵蓋光通訊、核能燃料、國防航太等此際受到資金追捧的三大領域。

主動統一全球創新ETF經理人陳意婷指出，美國經濟體質穩健、降息方向不變，市場整體偏多，震盪回檔反是布局時機。

